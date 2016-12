Darts: Van Barneveld schlägt Taylor und komplettiert WM-Halbfinale

erschienen am 30.12.2016



Der frühere Titelträger Raymond van Barneveld hat bei der Darts-WM in London Erzrivale Phil Taylor ausgeschaltet und damit das Halbfinale komplettiert. Der 49-jährige Niederländer bezwang den englischen Rekordweltmeister Taylor am Freitagabend mit 5:3 und trifft in der Runde der letzten Vier am Sonntag auf Top-Favorit Michael van Gerwen (Niederlande).

Im zweiten Halbfinale stehen sich der schottische Titelverteidiger Gary Anderson und dessen Landsmann Peter Wright gegenüber. Erstmals in der Geschichte der Darts-WM steht damit kein Engländer in der Vorschlussrunde.

Für van Barneveld war es im sechsten WM-Duell mit Taylor erst der zweite Sieg. Insgesamt standen sich die beiden Altmeister in ihrer Karriere 77 Mal gegenüber, wobei "The Power" Taylor 56 Mal und "Barney" 17 Mal gewonnen hat. Vier Partien in der Premier League endeten zudem unentschieden. "Das ist der Klassiker des Dartsports", hatte van Barneveld vor der Partie bei Sport1 gesagt, Taylor meinte: "Im Darts gibt es kein größeres Match".

Van Barneveld hatte in einer allerdings diesmal selten hochklassigen Partie den besseren Start erwischt und mit 3:1 geführt, ehe sich der 16-malige Titelträger Taylor zurückkämpfte. Nachdem der 56-Jährige zum 3:3 ausgeglichen hatte, steigerte sich der ehemalige Postbote jedoch wieder und fügte Taylor letztlich in dessen 25. WM-Viertelfinale die vierte Niederlage zu.

Nächster Gegner für van Barneveld ist nun der Weltranglistenerste van Gerwen, der den Nordiren Daryl Gurney mühelos mit 5:1 bezwang. Zuvor hatte bereits Weltmeister Anderson seine Chance auf den dritten Titel durch ein 5:3 gegen den Engländer Dave Chisnall gewahrt. Sein Halbfinal-Gegner Wright bezwang dessen Landsmann James Wade ebenfalls mit 5:3.