Darts-WM: Anderson und van Gerwen im Finale

erschienen am 01.01.2017



Doppel-Weltmeister Gary Anderson und Branchenprimus Michael van Gerwen bestreiten am Montag (21.00 Uhr/Sport1) das Endspiel der Darts-WM in London. Der Schotte Anderson hofft nach dem 6:3 im Halbfinale gegen seinen Landsmann Peter Wright auf seinen dritten Titel nacheinander, muss dafür allerdings den alles dominierenden Spieler des vergangenen Jahres überwinden.

Van Gerwen stellte seine herausragende Form beim 6:2 im Duell der Niederländer mit Altmeister Raymond van Barneveld erneut unter Beweis. Mit mehr als 114 Punkten pro Aufnahme stellte er einen WM-Rekord auf. Der 27-Jährige hat nach zwei für seine Verhältnisse enttäuschenden WM-Jahren seinen zweiten Titel nach 2014 vor Augen.

Welchen Anspruch van Gerwen nach 25 Turniersiegen im Jahr 2016 an sich selbst hat, hatte er bereits vor Beginn der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace verdeutlicht. "Ich erwarte, dass ich die WM gewinne. Jedes andere Ergebnis ist für mich ein Desaster", sagte van Gerwen, der Anderson allerdings ebenso früh als "größte Bedrohung" ausgemacht hatte.

Am ersten Halbfinalabend in der Geschichte der WM nach Version des Verbandes PDC (seit 1994) ohne englische Beteiligung präsentierte sich van Gerwen gegen van Barneveld deutlich treffsicherer als Anderson gegen Wright. "Mighty Mike", wie van Gerwen von der PDC genannt wird, warf 15-mal die "180". Anderson kam nach starkem Beginn "nur" auf einen Drei-Darts-Schnitt von 103,45 Punkten, der "Flying Scotsman" ist dennoch zuversichtlich, den Titel-Hattrick zu schaffen. "Ich fühle mich wirklich gut und habe viel Selbstvertrauen", sagte Anderson.

Der fünfmalige Weltmeister van Barneveld, der im Viertelfinale Rekordweltmeister Phil Taylor (England) aus dem Turnier geworfen hatte, und Ex-Finalist Wright dürfen sich nach ihren Niederlagen mit 80.000 Pfund (ca. 94.000 Euro) Preisgeld trösten. Van Gerwen und Anderson spielen um den Jackpot von 350.000 Pfund (ca. 410.000 Euro), 160.000 Pfund (ca. 187.000 Euro) sind beiden bereits sicher.

Anderson (46) hatte 2015 seinen ersten WM-Titel im Finale gegen den großen Phil Taylor gewonnen, im vergangenen Jahr setzte er sich gegen Adrian Lewis (England) durch. Van Gerwen hatte ein Jahr nach seinem Triumph im "Ally Pally" im Halbfinale gegen Anderson verloren, 2016 scheiterte er bereits im Achtelfinale an van Barneveld. Für diese Niederlage nahm er nun erfolgreich Revanche.

Während die 3000 Fans in der Westhall des Alexandra Palace ausgelassen ihre Helden und sich selbst feierten, beendete Publikumsliebling Taylor die Spekulationen um seine Zukunft. Zwei Tage hatte "The Power" nach der Pleite gegen van Barneveld gebraucht, um seine Enttäuschung zu überwinden. Nun trat der 56-Jährige den Gerüchten um sein nahes Karriereende entgegen. "Ich höre nicht auf. Ich bin entschlossen, hart zu arbeiten und mich zu verbessern. Ich werde es im nächsten Jahr wieder versuchen", sagte Taylor.