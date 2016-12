Darts-WM: Mitfavorit Wright souverän in der zweiten Runde

erschienen am 16.12.2016



Der frühere Finalist Peter Wright (Schottland) hat bei der Darts-WM in London souverän die zweite Runde erreicht. Der 46-Jährige, dessen Markenzeichen eine schrille Frisur und bunte Outfits sind, besiegte den Niederländer Jerry Hendriks mit 3:0. Der an Position drei gesetzte "Snakebite" trifft in der nächsten Runde auf Jamie Lewis (Wales).

Top-Favorit Michael van Gerwen startet am Samstag ins Turnier, für die deutschen Starter Dragutin Horvat (Kassel) und Max Hopp (Idstein) wird es am kommenden Dienstag beziehungsweise Donnerstag ernst.