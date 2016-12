Darts-WM: Suljovic und Wade eine Runde weiter

erschienen am 21.12.2016



Die Favoriten haben sich am vorletzten Erstrunden-Tag bei der Darts-WM in London keine Blöße gegeben. Der Österreicher Mensur Suljovic setzte sich gegen den Niederländer Ron Meulenkamp mit 3:0 durch und ist ebenso weiter wie der dreimalige Halbfinalist James Wade. Der Engländer besiegte den Belgier Ronny Huybrechts ebenfalls mit 3:0.

Insgesamt sind bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung im Alexandra Palace 72 Starter aus 22 Nationen am Start. Max Hopp (Idstein) ist nach dem Aus von Dragutin Horvat (Kassel) letzter verbliebener Deutscher und trifft am Donnerstag (20.00 Uhr/Sport1) auf den Niederländer Vincent van der Voort.