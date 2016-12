Darts-WM: Titelverteidiger Anderson im Halbfinale gegen Wright

erschienen am 30.12.2016



Weltmeister Gary Anderson hat bei der Darts-WM in London weiter seinen dritten Titel in Folge im Blick. Der 46 Jahre alte Schotte besiegte im Viertelfinale den Engländer Dave Chisnall mit 5:3 und trifft in der Vorschlussrunde auf seinen Landsmann Peter Wright. Der frühere Finalist und Weltranglistendritte hatte zuvor James Wade aus England ebenfalls mit 5:3 bezwungen.

In der Spitzenpartie des Tages (21.45 Uhr/Sport1) trifft am Abend der englische Rekordweltmeister Phil Taylor auf den früheren Titelträger Raymond van Barneveld aus den Niederlanden. Es ist bereits das 77. Duell der beiden Rivalen und die fünfte Begegnung bei einer Weltmeisterschaft. Der Gewinner spielt gegen den niederländischen Top-Favoriten Michael van Gerwen oder den Nordiren Daryl Gurney (20.15 Uhr/Sport1) um den Finaleinzug.