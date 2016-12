Darts-WM: Topfavorit van Gerwen ohne Probleme weiter

erschienen am 17.12.2016



Der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist im Schnelldurchgang in die zweite Runde der Darts-WM eingezogen. "Mighty Mike" setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den finnischen Qualifikanten Kim Viljanen mit 3:0 durch und unterstrich seine Rolle als Topfavorit eindrucksvoll.

Van Gerwen startete gleich mit einer 180 und ließ gegen die Nummer 154 der Rangliste bei einem Schnitt von 103,34 Punkten pro Aufnahme zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seinem Weiterkommen aufkommen. In der nächsten Runde bekommt es van Gerwen am 27. Dezember (20.00 Uhr/Sport1) mit dem Spanier Cristo Reyes zu tun.

Überraschend ausgeschieden ist dagegen der frühere Viertelfinalist Stephen Bunting (Nr. 16) aus England. Der 31-Jährige unterlag gegen seinen Landsmann Darren Webster mit 2:3 und vergab dabei sieben Matchdarts.

Insgesamt sind bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung im Londoner Alexandra Palace 72 Starter aus 22 Nationen am Start. Für die deutschen Starter Dragutin Horvat (Kassel) und Max Hopp (Idstein) wird es am kommenden Dienstag beziehungsweise Donnerstag ernst.