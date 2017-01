Dascha ist wieder da

Darja Domratschewa feiert drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter ein emotionales Comeback in Oberhof, was auch mit ihrem ehemaligen Trainer Klaus Siebert zu tun hat.

Von Thomas Treptow

erschienen am 06.01.2017



Oberhof. Sie ist wieder da - und alle rissen sich um sie. Vor den Kameras des deutschen, französischen, norwegischen und russischen Fernsehens sowie von Sky absolvierte Darja Domratschewa am Freitag in der DKB-Skiarena von Oberhof einen wahren Interviewmarathon. Alle wollten sie nach der Sprintentscheidung über 7,5 Kilometer wissen, wie sich das Comeback anfühlt, nach fast zwei Jahren Pause und der Geburt eines Kindes. "Natürlich ist es ein schönes Gefühl, vor dem großartigen Publikum, das mich sehr motiviert und mir viel Sympathie entgegengebracht hat, zurückzukehren. Andererseits war es auch ein sehr hartes Rennen für mich", sagte die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2015.

In jenem Jahr, am 22. März, hatte Domratschewa im russischen Chanty-Mansijsk ihr letztes Rennen bestritten. Danach hatte sie das Pfeiffersche Drüsenfieber ausgebremst und in aller Stille Ole Einar Björndalen, den erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten, in dessen Heimatland Norwegen geheiratet sowie am 1. Oktober in Minsk die gemeinsame Tochter Xenia zur Welt gebracht.

Jetzt, nur drei Monate nach der Geburt, ist die 30-Jährige wieder da - und fast schon wieder die Alte. Zwar fehlen noch ein paar Kraftkörner, aber ihr locker-leichter Laufstil ist wie eh und je eine Augenweide. Dass für Domratschewa nur Rang 37 heraussprang, lag vor allem auch an je einem Schießfehler im liegenden und stehenden Anschlag. "Vielleicht war ich am Schießstand zu vorsichtig", meinte sie und fügt an: "Ich hatte keine Erwartungen, aber ich werde besser arbeiten, um meinen Job zu machen."

Es ist ein Vollzeitjob, als Biathletin und als Mutter der kleinen Xenia, die in Oberhof von der Großmama betreut wurde: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, nach dem Training dieses Lächeln zu sehen, die pure Erholung", meinte Darja Domratschewa, die sich während der Schwangerschaft fit gehalten und bereits vier Wochen nach der Geburt mit dem Training angefangen hatte. "Es ist mir relativ leichtgefallen, wieder auf Ski zu stehen", sagte die zweifache Weltmeisterin, die das familieninterne Duell mit Ehemann Ole Einar Björndalen, am Vortag 32. im Sprint, verlor.

Auch in einer anderen Kategorie hat der 42-Jährige die Nase vorn. Achtmal bestieg "König Ole" bei Olympischen Spielen den Thron. Dreimal gewann seine Gattin Olympiagold. 2014 in Sotschi führte der im vergangenen Jahr nach schwerer Krankheit verstorbene Altenberger Klaus Siebert die 30-Jährige zum Triple. Nachzulesen sind die größten Triumphe des Biathlon-Dreamteams auf Björndalens Wohntruck, seinem mobilen Zuhause während der Weltcups. Auf der Fahrerseite grüßt ein Bild des Norwegers, auf der Beifahrerseite eines seiner Frau.

Die Weißrussin ist nicht die einzige Mutter, die im Weltcup unterwegs ist. Die Französin Marie Dorin-Habert hat ebenfalls eine Tochter, allerdings ließ sie sich nach der Geburt von Adele fünf Monate Zeit bis zum Wiedereinstieg ins Training. Mit Erfolg, in Oberhof holte sie sich am Freitag Bronze hinter der Tschechin Gabriela Koukalova und der Finnin Kaisa Mäkarainen. "Oberhof ist eine meiner Lieblingsstrecken", freute sich Dorin-Habert.

Bei Domratschewa sah das lange anders aus. Beim Weltcup 2010 hatte sie am Grenzadler als Führende des Massenstarts auf die falschen Scheiben geschossen. Ein Jahr zuvor blieb sie am Schießstand stehen, anstatt sich auf der Matte auszustrecken. "Dascha und Oberhof, das wird keine richtige Liebe mehr", hatte Siebert danach geunkt. Er konnte damals schließlich noch nicht wissen, dass sein Schützling in Oberhof einmal ein besonderes und emotionales Comeback feiern würde. Und Klaus Siebert war am Freitag irgendwie dabei: "Ich bin ihm für alles sehr dankbar. Diese Gefühle lassen sich nur schwer in Worte fassen."