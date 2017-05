Daumen gebrochen: Flensburg im Titelkampf ohne Glandorf

erschienen am 01.05.2017



Schlechte Nachrichten für die SG Flensburg-Handewitt: Der Bundesliga-Zweite muss im Kampf um die deutsche Meisterschaft auf Ex-Weltmeister Holger Glandorf verzichten. Der 34-jährige Linkshänder zog sich im Liga-Spiel beim DHfK Leipzig (30:24) einen Bruch des Daumens zu und fällt für den Rest der Saison aus. Wann Glandorf zurückkehrt, steht noch nicht fest.

"Er fällt mehrere Monate aus. Wie lange können wir noch nicht sagen. Definitiv kann er diese Saison nicht mehr spielen", sagte SG-Manager Dierk Schmäschke der dänisch-deutschen Tageszeitung Flensborg Avis.

Flensburg hat in der Liga zurzeit einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen, den Gewinn der Meisterschaft aber noch in der eigenen Hand. Am viertletzten Spieltag (28. Mai) empfängt die SG den Titelverteidiger zum womöglich entscheidenden Duell in Flensburg.