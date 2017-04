Daumenbruch: Zipsers Bulls vorerst ohne Rondo

erschienen am 21.04.2017



Rückschlag für die Chicago Bulls: Das NBA-Team von Basketball-Nationalspieler Paul Zipser muss in den Play-offs auf unbestimmte Zeit auf Rajon Rondo verzichten. Der Point Guard erlitt im zweiten Spiel der Erstrundenserie gegen die Boston Celtics (111:97) am Dienstag einen Bruch im rechten Daumen. Wie der sechsmalige Meister am Freitag mitteilte, muss Rondo (31) nicht operiert werden.

Die Bulls, die als Achter im Osten auf den letzten Drücker die Postseason erreicht hatten, führen in der Serie gegen den Rekordchampion überraschend mit 2:0. Rondo, 2008 noch Meister mit den Celtics, verpasste beim Auswärtssieg am Dienstag mit 11 Punkten, 14 Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple-Double. Spiel drei findet am Freitagabend (Ortszeit) in Chicago statt.