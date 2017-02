David Pittoway neuer Trampolin-Bundestrainer

erschienen am 20.02.2017



Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat David Pittoway als neuen Bundestrainer für das Trampolinturnen unter Vertrag genommen. Der in Großbritannien geborene 68-Jährige, früherer Landescoach in Bayern, tritt die Nachfolge von Michael Kuhn an, dessen Ende 2016 auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert worden war.

Unter dem Schwaben waren die deutschen Athleten bei den vergangenen drei Olympischen Spielen ohne Medaille geblieben. Kuhn arbeitet mittlerweile wieder beim Schwäbischen Turnerbund.