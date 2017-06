David Storl kommt in Schwung

Leichtathletik: Kugel fliegt bei Meeting in Osterode auf neue Saisonbestweite

erschienen am 09.06.2017



Osterrode/Chemnitz. David Storl kommt langsam in Schwung. Bei seinem vierten Saisonstart beim Leichtathletikmeeting im niedersächsischen Osterode siegte der zweifache Weltmeister von der DHfK Leipzig am Freitag mit der persönlichen Saisonbestmarke von 21,31 Metern. Im zweiten Versuch wuchtete der Schützling von Trainer Sven Lang die Kugel auf die Siegesweite und legte über zwei Meter Abstand zwischen sich und dem zweiplatzierten Christian Jagusch. Der Rostocker kam auf 19,07 Meter. Storl, dessen bisherige Saisonbestweite bei mäßigen 21,06 Metern stand, hatte bereits im vergangenen Jahr in Osterode gewonnen. Gut in Form präsentierte sich auch Kugelstoßer Pascal Eichler (LAC Erdgas Chemnitz), der den U20-Wettkampf mit 19,41 Metern deutlich gewann.

Im Finale über 110 Meter Hürden musste sich Martin Vogel (LAC) nur Rayzamshah Wan Sofian geschlagen geben. Der Leipziger kam in 14,03 Sekunden ins Ziel, der Chemnitzer benötigte drei Hundertstel mehr. Disziplinkollegin Franziska Hofmann gewann den Vorlauf über 100 Meter Hürden in 13,38 Sekunden. Zum Finale, das Ann-Cathrin Vogel (DHfK Leipzig) in 14,35 Sekuden für sich entschied, trat Hofmann aber nicht mehr an. Sarah Schmidt vom LV 90 Erzgebirge wurde im Kugelstoßen der Frauen mit 16,86 Metern Siebte und Letzte. (tt)