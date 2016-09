Davis Cup: Mayer bringt Deutschland mit 2:0 in FÃ¼hrung

Davis Cup: Mayer bringt Deutschland mit 2:0 in Führung

erschienen am 16.09.2016



Dem deutschen Davis-Cup-Team winkt trotz erheblicher Anlaufschwierigkeiten der Klassenerhalt in der Weltgruppe. Nach dem Auftaktsieg von Jan-Lennard Struff (Warstein) setzte sich auch Florian Mayer (Bayreuth) in seinem Einzel durch und brachte Deutschland gegen Polen mit 2:0 in Führung. Der 32 Jahre alte Mayer, Nummer 59 der Tennis-Weltrangliste, gewann 1:6, 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 gegen Außenseiter Hubert Hurkacz.

Zuvor hatte der Weltranglisten-67. Struff im Berliner Steffi-Graf-Stadion ebenfalls mit mehr Mühe als erwartet 6:7 (8:10), 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 gegen den 210 Plätze schlechter platzierten Youngster Kamil Majchrzak gesiegt. "Das war nicht mein bestes Tennis, aber es hat Gott sei dank geklappt", sagte der 26-jährige Struff nach dem kraftraubenden Match, das 3:47 Stunden dauerte.

Mit einem Sieg im Doppel am Samstag (13.00 Uhr) kann die deutsche Mannschaft um Teamchef Michael Kohlmann den ersten Abstieg aus der Gruppe der besten 16 Nationen seit 13 Jahren vorzeitig verhindern.

Daniel Brands (Deggendorf) und Daniel Masur (München) sind gegen die polnischen Profis Marcin Matkowski und Lukasz Kubot ebenfalls in der Favoritenrolle. Allerdings sind ebenso wie vor den abschließenden beiden Einzeln am Sonntag noch kurzfristige personelle Wechsel möglich.