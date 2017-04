De Maizière und Kraft in Dortmund auf Tribüne

erschienen am 12.04.2017



Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft haben sich einen Tag nach dem Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund für das verlegte Champions-League-Match des Fußball-Bundesligisten am Mittwochabend gegen AS Monaco angekündigt.

De Maizières Visite bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag in der Bundespressekonferenz. "Es ist ein starkes Zeichen, dass der Bundesinnenminister das Spiel besucht", sagte Seibert. Krafts Besuch gab die Düsseldorfer Staatskanzlei bekannt.