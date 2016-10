DebÃ¼t bei den Veilchen kann starten

Debüt bei den Veilchen kann starten

Der Verein und Daniel Haas selbst mussten sich etwas gedulden, doch nach dem "Okay" der Ärzte darf er das FCE-Trikot endgültig überziehen. Dabei kam der Torhüter früher gar nicht gern nach Aue.

Von Thomas Treptow

erschienen am 11.10.2016



Aue. Wie schnell sich doch die Zeiten - gerade im Fußball - ändern. So ist es noch nicht lange her, da machte sich Daniel Haas gar nicht gern auf die Reise ins Lößnitztal: "Es war jedes Mal unangenehm, in Aue zu spielen. Wir wussten, dass das hier eine verschworene Einheit ist, wo Mannschaft und Fans ganz eng zusammenstehen. Mit Union haben wir uns nie darauf gefreut, hier aufzulaufen", sagt der kürzlich neuverpflichtete Torhüter des FC Erzgebirge und lacht.

Der 33-Jährige kann sich in mehr- facher Hinsicht freuen. Erstens gab es am Dienstag erfreuliche Nachrichten aus ärztlicher Sicht. Nach mehreren sportmedizinischen Untersuchungen im Helios-Klinikum Aue und danach im Uniklinikum Dresden hoben die "Götter in Weiß" den Daumen. Was genau in Dresden untersucht wurde, war auf Nachfrage allerdings nicht zu erfahren. Daniel Haas kann jetzt jedenfalls nicht nur im Training loslegen. Auch seinem Debüt im lila-weißen Trikot am Freitag beim FC St. Pauli steht nichts mehr im Weg.

Zweitens geht für den 1,88 Meter großen Keeper eine harte Zeit zu Ende. Nachdem sein Vertrag beim 1. FC Union Berlin im Sommer nach 115 Partie für die "Eisernen" nicht mehr verlängert worden war, suchte er vergeblich nach einem neuen Verein. Zuletzt hielt sich Daniel Haas bei der U 23 von Erstligist Hertha BSC Berlin fit. "Ich bin Fußballer aus Leidenschaft und werde es immer sein. Gerade die letzten zwei, drei Monate waren deshalb die Hölle für mich. Nicht Bestandteil einer Mannschaft zu sein, seinen Beruf nicht ausüben zu können, das tut weh", erzählt er.

Beim Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga erhielt der im unterfränkischen Erlenbach am Main geborene Profi einen Vertrag bis Juli 2017. Der FCE reagierte damit auf die schwere Ellbogenverletzung von Stammkeeper Martin Männel, der langfristig ausfällt. Der junge Robert Jendrusch (20) tat in den drei folgenden Partien sein Bestes, konnte aber die Lücke nicht schließen. "Die Situation ist klar. Ich wurde nicht als Perspektivspieler geholt, sondern weil hier im Moment eine personell und sportlich schwierige Situation herrscht. Darüber will ich dem Verein hinweghelfen", bewertet Daniel Haas die Gegebenheiten pragmatisch.

Zugute dürften dem Schwarzschopf dabei seine Erfahrungen aus 35 Bundesliga- und 135 Zweitligaspielen kommen. "Ich denke, ich bin nicht ganz blind. Ansonsten hätte ich mich in dem Job nicht so lange gehalten", meint Daniel Haas. "Ich möchte Präsenz zeigen, der Mannschaft Stabilität geben und eine gewisse Ruhe ausstrahlen", sagt der Torhüter, dessen Stimme in der ersten Trainingseinheit im Lößnitztal bereits deutlich zu vernehmen war. "Nachdem, was ich bisher so mitbekommen habe, ist unsere Abwehr relativ jung. Aber egal, ob jung oder alt, es hilft immer, wenn Kommandos kommen. Ja, das ist mein Art zu spielen."

Hannover 96, die TSG Hoffenheim, Union Berlin und jetzt der FCE. Als ihn der Anruf in Berlin erreichte, musste der zweifache Vater nicht lange überlegen. "Das Angebot hat mich sofort gereizt." Zudem war die Gelegenheit günstig. "Meine Frau war zu Hause und passte auf die Kinder auf. Ich konnte gleich losfahren", erzählt Daniel Haas. Hinsichtlich seiner familiären Situation fügt er an: "Meine Tochter Lena wurde kürzlich in Berlin eingeschult, mein Sohn Raphael geht dort in die Kita. Es würde keinen Sinn machen, sie aus allem rauszureißen." Also wohnt der Keeper in Aue vorerst im Hotel. Dort fiebert er jetzt seiner FCE-Premiere beim FC St. Pauli entgegen. Und dann, zum nächsten Heimspiel am 23. Oktober, kommt ausgerechnet Union Berlin ins Erzgebirgsstadion. Es ist davon auszugehen, dass sich Daniel Haas diesmal auf das Spiel freut.