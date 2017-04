Degenkolb verpasst Sieg bei Flandern-Rundfahrt - Triumph für Gilbert

erschienen am 02.04.2017



Radprofi John Degenkolb muss weiter auf seinen ersten Sieg bei der Flandern-Rundfahrt warten. Der mitfavorisierte 28-Jährige vom Team Trek-Segafredo erreichte das Ziel der 101. Auflage des populärsten belgischen Frühjahrsklassikers nach 259,5 km in Oudenaarde in einer Verfolgergruppe als Siebter und verpasste damit seinen dritten Erfolg bei einem der fünf Monumente des Radsports.

Den Sieg bei der traditionsreichen Veranstaltung sicherte sich der Belgier Philippe Gilbert (QuickStep-Floors), der ein herausragendes Rennen fuhr und sich seinen Triumph mit einer über 50 km langen Solofahrt redlich verdiente. Zweiter mit einem Rückstand von 28 Sekunden wurde der zuletzt überragende Olympiasieger Greg van Avermaet (Belgien/BMC) vor Gilberts Teamkollegen Niki Terpstra (Niederlande).

Weltmeister und Titelverteidiger Peter Sagan (Slowakei) vom deutschen Team Bora-hansgrohe stürzte am Oude Kwaremont, der vorletzten von insgesamt 18 giftigen Steigungen (Hellingen), an der Seite van Avermaets und verpasste ein Top-10-Resultat.

Rudi Altig (1964) und Steffen Wesemann (2004) bleiben damit die bislang einzigen deutschen Sieger der Flandern-Rundfahrt.