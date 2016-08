Del Potro gelingt erster Sieg bei den US Open seit drei Jahren

erschienen am 31.08.2016



16 Tage nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Rio de Janeiro ist dem Argentinier Juan Martin del Potro eine erfolgreiche RĂŒckkehr zu den US Open gelungen. In seinem Auftaktmatch bezwang der Turniersieger von 2009 seinen Landsmann Diego Schwartzman 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Zuletzt hatte del Potro vor drei Jahren in New York aufgeschlagen, ehe er von drei Operationen am linken Handgelenk außer Gefecht gesetzt wurde. In dieser Saison ist der Weltranglisten-142. dank einer Wildcard in Flushing Meadows am Start. In der zweiten Runde trifft del Potro (27) auf Steve Johnson (USA).