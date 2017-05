Dem Krampf folgt die Erleichterung - Die Veilchen blühen weiter in der 2. Liga

Der FC Erzgebirge liefert am letzten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf die schwächste Leistung unter Trainer Domenico Tedesco ab. Der 31-Jährige musste einräumen, dass sein Plan am Sonntag nicht aufging - trüben konnte das die Stimmung nicht.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 21.05.2017



Düsseldorf. Louis Samson verschwand wenige Minuten nach dem Schlusspfiff schnell in der Kabine und kam mit einem Kasten Bier zurück. "Irgendwie ist die Euphorie noch nicht da. Ich muss da jetzt noch für den Anstoß sorgen", sagte der Verteidiger von Erzgebirge Aue. Die 0:1-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf konnten die Veilchen verarbeiten.

Weil Arminia Bielefeld 1:1 gegen Dynamo Dresden spielte und 1860 München beim 1. FC Heidenheim 1:2 verlor, ist der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga für Aue in trockenen Tüchern. "Ich bin heilfroh. Dankeschön nach Heidenheim und Dresden", sagte FCE-Präsident Helge Leonhardt, das lila-weiße Klassenerhalt-T-Shirt bereits übergestreift.Wenige Minuten später setzte Samson seine Party-Ansage um. Trainer Domenico Tedesco musste eine Bierdusche über sich ergehen lassen. Nachdem der 31-Jährige Aue im März übernommen hatte, sammelte der Aufsteiger an elf Spieltagen 20 Punkte, kletterte so vom letzten bis auf den 14. Rang, "Richtig realisieren kann ich das noch nicht. Wahrscheinlich kommt das alles erst in den nächsten Stunden", antwortete der Deutschitaliener auf die Frage, was dieser Erfolg auf seiner ersten Profistation für ihn bedeutet. Die Gedanken des Perfektionisten waren woanders: "Ehrlich gesagt, bin ich noch etwas mit dem Spiel beschäftigt. Das nagt noch so ein bisschen an mir."

Über das 0:1 durften sich die Erzgebirger nicht beschweren. Tedesco entschied sich im Vergleich zum 1:0-Sieg in Kaiserslautern für die defensive Variante seines 3-4-3-Systems. So rückte der vergangene Woche gesperrte Mittelfeldspieler Clemens Fandrich für Stürmer Nicky Adler in die Startelf. Trotz der vorsichtigeren Formation war die klare Ansage aus den Reihen der Erzgebirger: Auf Sieg spielen. Doch in der ersten Halbzeit war davon gar nichts zu sehen. Aue passte nahezu immer quer, ein Spielaufbau nach vorn fand nicht statt. Fortuna-Torwart Michael Rensing war im ersten Durchgang arbeitslos. Zumindest defensiv standen die Auer zumeist sicher. Allein Standardsituationen brachten Gefahr im Auer Strafraum. Marcel Sobottka prüfte nach einem Freistoß FCE-Torwart Martin Männel (11.) und Andre Hoffmanns Versuch aus spitzen Winkel nach einem Eckball konnte Fabian Kalig klären (35.). Während die Fortunen per Kopf noch scheiterten, leitete ein Kopfball von FCE-Stürmer Pascal Köpke das 1:0 der Rheinländer ein. Der Angreifer setzte Gegenspieler Christian Gartner ungewollt in Szene, der den Ball entschlossen aus 20 Metern ins lange Eck einschoss. Nach dem Seitenwechsel wurde es aus Sicht der Auer Fans nicht besser. Düsseldorf hatte durch Jerome Kiesetwetter und Marcel Sobottka das 2:0 auf dem Fuß (74.). Die Hausherren tauchten zweimal kurz nacheinander allein vor Männel auf, doch der Auer Torwart hielt seine Mannschaft im Spiel. So konnte der FCE zumindest noch eine Schlussoffensive starten. Steve Breitkreuz (88.) köpfte jedoch die Kugel am Kasten vorbei, Mario Kvesic scheiterte mit einem direkten Freistoß in der Nachspielzeit an Fortunas Keeper Michael Rensing. Tedesco gestand, dass sein Plan, nicht über Tabelle oder Ergebnisse zu sprechen, diesmal nicht aufgegangen war. "Ich habe gelernt, dass es am letzten Spieltag offensichtlich nicht klappt, dass man das ausblendet", begründete er die Leistung seiner Trupp: "Wir waren wie gelähmt", befand Tedesco. "Wir haben es uns in den letzten Wochen erarbeitet, dass wir heute verkrampft sein und verlieren durften", sagte Männel. "Verlieren macht nie Spaß. Aber als ich gesehen habe, dass die Betreuer die Kisten mit den T-Shirts rausschleppen, war ich erleichtert." Über die Ergebnisse auf den anderen Plätzen waren die Mannschaft, die Trainer und der Präsident an der Seitenlinie erst kurz vor Abpfiff informiert worden, als auf der Leinwand im Stadion die Zwischenstände angezeigt wurden. Tedesco hatte ohnehin darauf bestanden, dass man den Fokus nicht auf andere Plätze richtet. "Das war eine Katastrophe", meinte Leonhardt zu seiner Gefühlswelt, bis endlich die erlösenden Nachrichten aus Dresden und Heidenheim kamen. In Düsseldorf ging die Veilchen-Delegation gemeinsam essen, bevor man wieder Kurs auf das Erzgebirge nahm. Samson ließ keine Zweifel aufkommen, was auf der langen Busfahrt zurück passieren sollte: "Wir rasten aus. Da geht es richtig ab."