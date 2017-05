Dembelé heiß auf Titel: "Drei Niederlagen sind genug"

erschienen am 25.05.2017



Ousmane Dembelé ist heiß auf seinen ersten Titel mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. "Drei Niederlagen hintereinander, dazu noch das verlorene Champions-League-Finale im Jahr davor, sind wirklich genug", sagte Dembelé vor dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin im kicker-Interview (Freitagausgabe).

Der BVB steht zum vierten Mal in Folge im Endspiel, die drei vergangenen Finals gingen verloren. Hinzu kommt die Niederlage im Champions-League-Endspiel 2013 gegen Bayern München.

Für Dembelé, der vor der Saison für rund 15 Millionen Euro von Stade Rennes zur Borussia kam, ist es das erste Finale mit den Westfalen. Gleich im ersten Jahr einen Titel zu gewinnen "wäre der Beweis, dass ich mich gut integriert habe - und wir alle gut gearbeitet haben", betont das 20 Jahre alte Toptalent: "In Berlin zu gewinnen wäre eine tolle Bestätigung für Mannschaft und Fans. Erst recht nach dieser schwierigen Saison."