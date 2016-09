Der CFC braucht seine Tore - kommt Frahn jetzt ins Rollen?

Fünf Spieltage sind in der Dritten Liga absolviert, Daniel Frahn wartet noch auf seinen ersten Treffer. Der CFC-Torjäger ist überzeugt, dass seine Zeit bald kommt. Aus mehreren Gründen.

Von Thomas Scholze

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz. Platzt jetzt auch in der Liga der Knoten? Wenn der Chemnitzer FC am Samstag (14 Uhr) in der Dritten Liga bei Fortuna Köln um den Anschluss ans obere Tabellendrittel kämpft, will auch Daniel Frahn mal wieder über einen eigenen Treffer jubeln. Im Sachsenpokal hat sich der 29-Jährige am Sonntag mit einem Hattrick im Rekordtempo warmgeschossen - beim 8:1-Sieg in Markranstädt traf Frahn zwischen der 11. und 18. Minute zum 2:0, 3:0 und 4:0. Nun soll es auch in der Meisterschaft wieder scheppern. Das letzte Ligator erzielte der gebürtige Potsdamer am 7. Mai beim 2:1-Sieg des CFC gegen Osnabrück.

"Stopp", sagt Frahn, "ein Tor habe ich in dieser Saison schon gemacht. Nur leider wurde es aberkannt." Das war beim Unentschieden in Aalen, als der CFC in der Schlussphase eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab. Frahns eigentlich korrekter Treffer wäre das 3:0 für die Himmelblauen, der Deckel wohl drauf gewesen. Doch der Linienrichter hatte eine Abseitsstellung des Torjägers gesehen und den Chemnitzern den Treffer "geklaut".

So muss die wichtigste Chemnitzer Neuverpflichtung des Jahres 2016 weiter auf das Premierentor in dieser Spielzeit warten. Daniel Frahn wird deshalb nicht nervös: "Ich kenne das, hatte auch schon in Babelsberg und in Leipzig solche Phasen. Jeder weiß, wie es weitergegangen ist. Wenn ich erst einmal in Schwung komme, kommen auch die Tore." Im Sommer 2007 - der gerade mal 20 Jahre alte Daniel Frahn war von der Berliner Hertha nach Potsdam gewechselt - musste er bis zum 16. Regionalligaspieltag Anfang November warten, bis er die Kugel das erste Mal hinter die Linie brachte. Am Ende der Saison standen fünf, am Ende der drei Jahre im Babelsberger Trikot 45 Treffer. Etwas schneller ging es dann in Leipzig. Im fünften Spiel der Regionalligasaison 2010/11 traf Frahn beim Sieg gegen Magdeburg für RB, bis Sommer 2015 folgten 87 weitere Tore und zwei Aufstiege im Leipziger Trikot. Für den Club - seit Januar ist Frahn ein Himmelblauer - war er schon bei seinem dritten Pflichtspieleinsatz erfolgreich, es war trotzdem ein verdorbener Nachmittag Ende Februar, weil der CFC in Münster mit 1:3 unterlag und mit großen Abstiegssorgen auf den Heimweg ging. Die ballerte dann einen Monat später nach dem Trainerwechsel auch Daniel Frahn mit weg. Zweimal war er beim 4:0 gegen Cottbus erfolgreich, insgesamt acht Treffer waren die Bilanz nach dem letzten Spieltag im Mai. Jetzt ist September. Und Frahn weiß: "Die Fans warten auf Tore von mir. Es wäre schon schön, auch in der Liga mal wieder einen über die Linie zu drücken. Ich weiß, das ich es kann, habe genug Selbstvertrauen, um nicht an mir zu zweifeln. Ernsthafte Sorgen mache ich mir erst, wenn die Mitspieler mich nicht mehr anspielen, weil sie glauben, der Blinde trifft ohnehin nichts." Die Gefahr besteht nicht. Denn nicht nur Sportdirektor Stephan Beutel ist überzeugt: "Er ist ein hervorragender Stürmer und ein prima Kerl. Er hat immer seine Torquote gebracht. Mindestens die halbe Liga beneidet uns um Daniel Frahn. Nicht umsonst haben wir uns so um ihn bemüht."

Frahn wartet nicht nur auf Tore: Wahrscheinlich noch in diesem Monat wird er zum ersten Mal Vater, Ehefrau Steffi erwartet einen Sohn. "Wir sind in großer Vorfreude", sagt der künftige Papa, "das Zimmer ist vorbereitet, der Kinderwagen gekauft. Wir sind bereit."

Voraussichtliche Aufstellung des CFC: Kunz - Bittroff, Conrad, Koch, Grote - Dem, Jopek (Danneberg) - Mast, Fink, Cincotta - Frahn.