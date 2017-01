Der "Fuchs" ist im Männerfußball angekommen

Fabian Kalig kam als Unbekannter zum FC Erzgebirge Aue. Nach einem halben Jahr hat der Verteidiger sich in die Startelf gespielt, weil es seinem Trainer genauso ging wie Mario Gomez.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 12.01.2017



Torre-Pacheco. Mit Fabian Kalig und Fabio Kaufmann hat es Aues Trainer Pavel Dotchev nicht leicht. Nicht, weil die beiden Profis des FC Erzgebirge etwa schwierige Charaktere wären, sondern weil ihre Vornamen zu Missverständnissen führen. Um dem entgegenzuwirken, wurde Kalig vor der Saison ein Spitzname verpasst: "Fox" (deutsch: Fuchs) oder "Foxi" - wegen seiner roten Haare - wird der 23-Jährige von Mitspielern und Trainerteam gerufen.

Als im Sommer der Spitzname entstand, hatten wohl die meisten FCE-Anhänger Kalig noch gar nicht auf dem Schirm. Der Verteidiger kam von der U-23-Mannschaft des Bundesligisten Mainz 05 ins Lößnitztal. Im Fokus der Öffentlichkeit standen jedoch andere Neuzugänge, wie Rückkehrer Clemens Fandrich oder der zweitligaerfahrene Dimitrij Nazarov. Kalig selbst gibt zu, dass er sich anfangs beim Zweitligisten schwer tat. "Ich habe einige Monate gebraucht, um mich reinzuarbeiten", erklärt der gebürtige Wiesbadener. "In einem U-23-Team oder in einem Männerteam zu spielen ist schon ein Unterschied. Ich habe das am Anfang ziemlich hart zu spüren bekommen."

In der Drittligamansnchaft der Rheinhessen war Kalig Kapitän und Kopf der Mannschaft, bei den Veilchen musste er seinen Platz in einer eingespielten und eingeschworenen Truppe erst finden. "Ich habe aber keine Sekunde bereut, nach Aue gewechselt zu sein - im Gegenteil: Ich freue mich auf jedes Training und jedes Spiel, in dem ich auf dem Platz stehen kann", erklärt der junge Mann.

In den letzten beiden Partien der Rückrunde kam er über die volle Zeit zum Einsatz, Aue kassierte keinen Gegentreffer - auch, weil Kalig überzeugte. "Es führte kein Weg mehr an ihm vorbei", begründete FCE-Trainer Pavel Dotchev die Entscheidung, Kalig in die Startelf zu berufen. Einen Weg an "Fox" vorbei fand auch Mario Gomez nicht. Der Stürmer vom VfL Wolfsburg blieb genauso wie die übrigen Profis der Niedersachsen im Testspiel gegen Aue ohne Torerfolg (0:0).

Gegen den Bundesligisten agierte Kalig im Zentrum der Viererkette, in den Punktspielen als rechter Außenverteidiger. "Das Wechseln der Positionen stört mich nicht", erklärt der gelernte Innenverteidiger. Um die Leistungen im Trainingslager oder in der 2. Bundesliga zusammenzufassen, braucht es im Grunde nur ein Wort: Zuverlässigkeit. Trotz seiner für einen Abwehrspieler recht geringen Körpergröße von 1,8o Metern überzeugt Kalig im Zweikampf. Am Ball und der Spieleröffnung macht sich seine gute Ausbildung in Mainz bemerkbar. Luft nach oben gibt es allerdings, wenn er sich auf der Außenbahn mit in Angriffe einschaltet. Kalig muss lernen, nicht nur die Wege der Gegner einzuschränken, sondern im Vorwärtsgang selbst welche zu finden.