Der Herr der Asse schlÃ¤gt zu: Karlovic pulverisiert US-Open-Rekord

27.08.2016

freiepresse.de

Tennis (PIXATHLON/SID-IMAGES) Die Favoriten auf den Sieg bei den US Open (zusammengestellt vom SID) Am Montag (29. August) beginnen die 135. US Open in New York. Erstmals in diesem Jahrtausend fehlt dabei der fünfmalige Champion Roger Federer (Schweiz). ... weiterlesen

27.08.2016

freiepresse.de

Tennis MARTIN BUREAU (SID-IMAGES) US Open: Lottner feiert Premiere und Zverev Comeback Die deutschen Tennisprofis Antonia Lottner (Düsseldorf), Mischa Zverev (Hamburg) und Daniel Brands (Deggendorf) haben sich bei den US Open in New York ... weiterlesen

26.08.2016

freiepresse.de

Tennis Roberto SCHMIDT (SID-IMAGES/AFP) US Open: Kerber startet gegen Hercog - Becker, Brown und Friedsam vor hohen Hürden Angelique Kerber (28) startet ihren Angriff auf den Tennis-Thron bei den US Open in New York als klare Favoritin. Die Weltranglistenzweite aus Kiel trifft ... weiterlesen