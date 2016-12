Der Kleine im Sport der Großen

Daniel Mixich schaffte bei Basketball-Zweitligist BV Niners den Sprung von der Jugend zu den Profis. Der 19-Jährige betont vor dem "X-Mas-Game" der Chemnitzer am Samstagabend gegen die Dresden Lions, was die Niners in Deutschland einzigartig macht.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 17.12.2016



Chemnitz. Klein ist Daniel Mixich nicht. Mit 1,81 Meter Körpergröße liegt er drei Zentimeter über dem Durchschnitt, den das Statistische Bundesamt für Männer in Deutschland angibt. Doch als Basketballer in der 2. Bundesliga (Pro A) muss der 19-Jährige von den Niners zu Mitspielern und Gegnern aufblicken. "Klar bin ich nicht der Größte - aber eben auch ein kleines bisschen schneller als der Rest", erklärt Mixich. "Damit kann ich die Gegner ärgern."

Am Samstagabend, ab 19 Uhr will der Aufbauspieler beim "X-Mas-Game" der Niners gegen die Dresden Titans in der Messehalle genau das wieder tun - wobei die Rollenverteilung der beiden Teams eher umgekehrte Vorzeichen verspricht. Der Tabellenletzte aus der Landeshauptstadt will dem Vierten einen Strich durch die Rechnung machen, wenn die Niners von der Hartmannhalle in die deutlich größere Arena umziehen. Mehr als 5000 Zuschauer werden erwartet - und ein Erfolg der favorisierten Gastgeber. "Es wird das schwerste Spiel der Saison", warnt Mixich. "In der Arena vor 5000 Leuten auf dem Parkett zu stehen, ist eine komplett andere Atmosphäre als sonst. Auch wenn man das natürlich ausblenden will, ist der Druck und die Anspannung größer." Der Youngster war bereits im vergangenen Jahr dabei, als die BV erstmals in der Arena antrat und es eine Niederlage gegen Gotha setzte. "Wenn man Dresden spielen lässt, können sie es. Wir müssen aufpassen. Das wird auf keinen Fall ein leichter Gegner, den wir im Vorbeigehen mit 20 Punkten Vorsprung schlagen."

Ein Sieg gegen den sächsischen Rivalen wäre nicht nur der sechste Erfolg in Serie, er würde auch eine starke Hinrunde der Chemnitzer Korbjäger krönen. In der Pro A rangiert das Team von Trainer Rodrigo Pastore nach zehn Siegen und vier Niederlagen auf dem vierten Rang. Das Saisonziel aus der Vorbereitung, unter die besten acht kommen und damit die Playoffs zu erreichen, ist längst überholt. "Es sieht derzeit so gut aus, dass wir jetzt das Heimrecht anvisieren. Das bedeutet Platz vier mindestens halten", verrät Mixich.

Während die Mannschaft es schafft, Woche für Woche ihr bestes Basketball auf das Parkett zu bringen, sieht der Berliner mit rumänischen Wurzeln bei sich selbst noch Luft nach oben. "Mit der Wurfquote hapert es diese Saison etwas", erklärt er. Genau damit hatte Mixich aber auf sich aufmerksam gemacht. Vergangene Saison verwandelte er gegen Paderbon sechs von sieben Dreierversuchen, wurde mit 22 Punkten Topscorer beim engen 76:67-Sieg.

Vor zweieinhalb Jahren zog es Mixich von der Hauptstadt in den Nachwuchs der Niners. In diesem Frühjahr schaffte er das Abitur am Sportgymnasium. Während er für die Prüfungen paukte, hatte er sich auf dem Parkett fest in die Rotation des Zweitligisten gespielt. Neben dem Chemnitzer Jonas Richter, der beim "X-Mas-Game" verletzt ausfällt, ist Mixich das zweite BV-Eigengewächs, auf das Coach Pastore baut. Im Schnitt kommen Mixich und Richter auf je 18 Minuten pro Partie und liegen damit teamintern auf dem fünften und sechsten Rang. "Der Schritt aus Berlin nach Chemnitz war schwer - aber das Beste, was ich je hätte machen können", meint Mixich. "Die Trainer haben hier immer auf mich gesetzt und mir das Vertrauen gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar, weil es nicht normal ist, dass junge Spieler so viel Spielzeit bekommen." Fünf deutsche Spieler auf dem Parkett sind in dieser Saison keine Seltenheit - aber eben einzigartig in Basketball-Deutschland, meint Mixich. "Das gibt es bei keinem anderen Club. Es stehen Minimum zwei oder drei Amerikaner auf dem Feld."

Sein Vertrag läuft nach der Saison aus. "Ich fühle mich in Chemnitz megawohl, habe mich gut eingelebt. Aber ich will aber nichts vorschnell ausschließen", sagt das Talent bereits im Stil eines Routiniers. "Im April, nach der Saison, werde ich mir Gedanken darüber machen." Dann spielt auch seine berufliche Perspektive eine Rolle. Der 19-Jährige würde neben der Basketballkarriere gerne ein Lehramtsstudium beginnen. "Das kann man in Mittweida studieren", weiß Mixich und lässt durchblicken, wo er seine Zukunft als Korbjäger sieht.