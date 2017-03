Der Maskenmann wartet auf sein erstes Heimtor

Drei Tore hat Florian Hansch in dieser Drittligasaison erzielt, morgen gegen Fortuna Köln soll das vierte folgen. Wenn er den richtigen Durchblick hat.

Von Thomas Scholze

erschienen am 02.03.2017



Chemnitz. Bekannte Mittelstürmer, die mit Maske spielten: Schalkes Klaas-Jan Hunterlaar, dessen holländischer Landsmann Bas Dost einst in Diensten des VfL Wolfsburg, Bayern-Knipser Robert Lewandowski. Und nun auch: Florian Hansch vom Chemnitzer FC. "Eine beeindruckende Aufzählung", nickt der 21-Jährige, der das zurückliegende Heimspiel gegen den VfR Aalen nicht nur - wie seine Kollegen - mit leeren Händen, sondern auch noch mit einer gebrochenen Nase beendete. Ein Aalener Ellbogen hatte ihn erwischt, eine Viertelstunde hielt Hansch mit Schmerzen durch, gleich nach der Partie ging es in die Notaufnahme, das Nasenbein wurde in Form gebracht. Seit Mitte letzter Woche trainiert der Blondschopf nun mit einer Gesichtsmaske. "Ein ungewohntes Gefühl", sagt Hansch, "man hat einen schwarzen Rahmen um sein Bild, sieht schlechter, manches später. Und dann ist die Maske am Anfang immer verrutscht. Ich habe sie deswegen noch einmal bearbeiten lassen, die Löcher für die Augen größer machen und einen zusätzlichen Halteriemen anbringen lassen. Jetzt passt es." Ob er das schicke Teil wirklich aufsetzen wird, falls Trainer Sven Köhler ihn morgen gegen Fortuna Köln (Anstoß 19 Uhr) aufs Feld schickt, weiß er noch nicht genau: "Die Schmerzen sind weg, die Nase eigentlich fest und stabil. Vielleicht brauche ich die Maske schon gar nicht mehr."

Was der CFC braucht, ist mal wieder ein Heimsieg. Der bislang letzte gelang am 16. Oktober gegen Mainz, liegt nun schon viereinhalb Monate zurück. Fortuna Köln ist mit 35 Gegentreffern, davon 20 in fremden Stadien, eine der Schießbuden der Liga. Das Hinspiel ging für den CFC trotzdem daneben. 0:1 verloren die Himmelblauen im September im Kölner Südstadion. Mit dem zur Pause eingewechselten Florian Hansch, der der Partie als Joker keine Wende geben konnte: "Ich weiß nicht mehr genau, was dort schiefgelaufen ist. Aber es ist relativ simpel: Wir haben kein Tor geschossen, so kann man kein Spiel gewinnen."

Drei Treffer in 18 Einsätzen - davon drei in der Startelf - stehen in Florian Hanschs persönlicher Saisonbilanz. Eine, die ausbaufähig, mit der der Erdmannsdorfer aber durchaus zufrieden ist. "Vor meinem Jahr in Bautzen war ich hier so weit weg von der Dritten Liga, jetzt bin ich angekommen, gereift. Ich bin nach wie vor sehr schnell, aber spiele jetzt viel überlegter. Und ich bin lange noch nicht satt", sagt der Angreifer, der seinen im Sommer auslaufenden CFC-Vertrag per Option verlängern kann und auch will ("Außer, der FC Bayern ruft an"). Alle drei bisherigen Hansch-Treffer fielen auf fremden Plätzen. Mag er die Fischerwiese nicht? "Auswärts haben wir eben doch meistens etwas mehr Platz. Das kommt meiner Spielweise entgegen", erklärt er, "aber natürlich würde ich gern auch mal zu Hause treffen.

Voraussichtliche Aufstellung des CFC: Kunz - Bittroff, Dabanli, Conrad, Cincotta - Danneberg, Reinhardt - Türpitz, Fink, Mast - Frahn.