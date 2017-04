Der Meister der Risse, Ecken und Kanten

Bernd Arnold hob das Klettern im Elbsandsteingebirge in neue Dimensionen. Fast 1000 Erstbegehungen gehen auf sein Konto. Doch Zahlen sind Schall und Rauch. Für den inzwischen 70-Jährigen gibt es Wichtigeres.

Von Thomas Treptow

erschienen am 12.04.2017



Hohnstein. An der Brand-Baude, einem beliebten Ausflugsziel mit großartigem Rundblick nahe Hohnstein, ist an diesem Vormittag noch nicht viel los. Bernd Arnold lehnt entspannt am Geländer, schaut ins Polenztal und entdeckt nahe der Felswand einen Uhu auf einem Baum. In den Augen hinter den runden Brillengläsern blitzt ein Lächeln auf. Vor der Haustür ist es doch am schönsten, könnte das heißen.

Der intensive Blick wandert hin zu den Sandsteintürmen, die der Landschaft ihr einmaliges Gepräge geben. An ihnen ist Bernd Arnold seit 1959 unterwegs, sprengte Grenzen, erlebte Angst und Glücksgefühle. Seine Kletterkunst mündete im bis dahin unerreichten X. Schwierigkeitsgrad auf der sächsischen Skala. Fast 1000 Erstbegehungen von hoher Qualität sollen es sein. "Irgendjemand hat sie gezählt und kam auf 960. Aber das ist für mich nicht relevant, ich bin kein Zahlenmensch, vielmehr geht es um das Erlebnis."

Was zählt dann für den Meister der Risse, Reibungen, Verschneidungen, Ecken und Kanten? Der, wenn er von etwas überzeugt ist, beharrlich, unbequem, ja stur sein kann. So achtet und wahrt der Mitbegründer des Sächsischen Bergsteigerbundes die Traditionen der Altvorderen, die gewachsenen Regeln im Elbsandstein, setzt sich aber gleichzeitig dafür ein, dass für Sportkletterer geeignete Bereiche an Massivwänden freigegeben werden. Ein Gedanke, der nicht jedem gefällt.

Was ist wichtig für den Mann, der kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte? Dass reichlich 100 Leute zu der Doppel-Party - Ehefrau Christine war wenige Tage zuvor 66 Jahre alt geworden - kamen. "Alles Freunde, mit denen wir über unterschiedliche Zeiträume eng verbunden sind", erklärt Bernd Arnold und strahlt. Klar, Klettern ist für ihn "das Sahnehäubchen im Leben", aber es ist eben nicht alles. "Man will ja kein Kletteridiot sein", sagt der Buchdruckermeister. Den Beruf übten schon Vater und Großvater aus.

Er ist Bergsteiger und Sportkletterer aus Leidenschaft. Eine Passion, die zunächst zum Ziel hatte, den Gipfel zu erreichen. Doch das änderte sich. Mit zunehmendem Können drängte es ihn, neue Herausforderungen anzunehmen, Routen zu erschließen, zu versuchen, was andere noch nicht gewagt hatten. "Zuerst ist die Idee", sagt er und erklärt das große Ganze. "Die Landschaft, der Weg zum Fels und - wenn die Chemie stimmt - die Seilgefährten gehören ebenso dazu wie die selbst abverlangte sportliche Leistung. Passt alles zusammen, ergibt sich eine große Harmonie und mündet in einen glücklichen Moment."

Bernd Arnold ist bodenständig. Immer noch lebt er in seinem Geburtshaus in Hohnstein. Direkt am Markt, unterhalb der trutzigen Burg, betreiben die Arnolds seit 1991 einen Laden mit "Ausrüstung fürs Draußensein". Christine, selbst eine gute Kletterin, ist Chefin und hat die materielle Absicherung im Blick. Dafür, dass sie für sein "Luxusleben", wie er es selbst nennt, großes Verständnis aufbringt, ist er ihr sehr dankbar. Wenn es passt, trainiert Bernd Arnold wie eh und je an den Felsen in der Nähe. Manchmal ist Tochter Heike mit von der Partie. Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, 1993 Deutsche Jugendmeisterin, ist immer noch eine hervorragende Kletterin. "Mit ihr kann ich in jede Wand der Welt einsteigen", lobt der stolze Vierfach-Opa. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Enkelkinder Johanna (5), Robert (3) und die Zwillinge Edgar und Kurt (1,5) nicht bald mit Fels und Seil verbunden sind.

Am Sandstein klettert Bernd Arnold nach wie vor meist barfuß, wegen des Gefühls. "Es ist wie ein direkter Draht vom Fuß zum Kopf." Zu seinen bekanntesten Erstbegehungen zählen: Großer Wehlturm ("Wand im frühen Morgenlicht"), Nördliche Pfaffenschluchtspitze ("1000-Mark-Wand"), Amselspitze ("Schallmauer") oder Elfiturm ("Lustgarten"). Oft war der Name Programm. Willy Häntzschel, ehemals einer der besten Sachsen am Fels und väterlicher Freund, war beim ersten Versuch an der 1000- Mark-Wand dabei. "Ein klägliches Unterfangen. Er versprach mir 1000 Mark, wenn ich da hochkomme", erzählt Bernd Arnold. Erst nach Jahren beharrlichen Trainings löste er die Aufgabe. "Natürlich habe ich das Geld nicht eingefordert, aber es gab ein gediegenes Fest", verrät er grinsend.

Götz Wiegand, Leiter vieler sächsischer Himalaya-Expeditionen, bezeichnete Arnold einmal als "Mister Sächsische Schweiz". Das passt, aber Arnold leistete auch weltweit Herausragendes. An den Gipfeln Patagoniens, den Tafelbergen Venezuelas, an den Trango-Türmen im Karakorum, an der Hand der Fatima in der Sahara, im Wadi Rum in Jordanien, an den Kasallabergen im Sudan oder am Zaranura auf Madagaskar erkundete er Kletterneuland. Häufig an seiner Seite stand Kurt Albert, der Namenspatron des jüngst geborenen Enkels. Ein Seelenverwandter und ein Starker in der Wand. "Uns hat eine sehr enge Freundschaft verbunden", sagt Bernd Arnold.

Kurt Albert verunglückte 2010 in seiner fränkischen Heimat auf tragische Weise an einem Steig. "Im Krankenhaus habe ich ihm die Hand gehalten." Eine Erinnerung, die wehtut, das gemeinsam Erlebte aber ins rechte Licht rückt. "Als Kurt und ich auf dem sportplatzgroßen Gipfel des Zaranura, einem wunderbaren botanischen Garten, ankamen, glaubten wir uns im Paradies", schwärmt der Sachse. Nichts ist endlich. Das weiß der 70-Jährige. Der auf Verschleiß gefahrene Körper zwickt ab und an. Er nimmt es hin, denn die Lust am Aufbrechen ist immer noch groß. Sibirien, die Felstürme an der Lena, sind ein neues Ziel.

Bernd Arnold teilt sein Kletterleben in drei Phasen ein: Sturm und Drang ist die erste, die mit dem höchsten, aber unbewussten Risiko. "Sie ist von Angst und Überleben geprägt", sagt der Buchautor ("Zwischen Schneckenhaus und Dom"). Danach folgt die Reifephase. In dieser gipfeln persönliches Können und Erfahrung im Zusammenspiel mit den Gefährten. Und was folgt danach? "Die Phase des Absterbens", meint Bernd Arnold trocken. "Das muss sich jeder irgendwann eingestehen. Aber es ist nicht so hart, wie es klingt, weil man auf einen wertvollen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Und - klettern kann man bis ins hohe Alter, wobei sich die Leistungsgrenze allerdings verschiebt." Sagt es und verabschiedet sich, um mit Roger, einem alten Weggefährten, in den Südwestriss am Großen Halben einzusteigen.