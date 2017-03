Der Neue überrascht taktisch und redet über Leidenschaft

Bei seinem Debüt als Trainer des FC Erzgebirge Aue hat Domenico Tedesco die Mannschaft komplett umgekrempelt. Der 1:0-Sieg gegen Karlsruhe gibt dem Coach recht. Ob er nun auf diese Formation baut?

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 13.03.2017



Aue. Direkt nach seinem ersten Spiel im Profibereich versammelte Domenico Tedesco die Mannschaft an der Mittellinie. Eine kurze Ansprache, dann ließ der neue Trainer des FC Erzgebirge seine Schützlinge Richtung Auer Fankurve, damit sie mit dem Anhang den so wichtigen 1:0-Sieg im Kellerduell gegen den Karlsruher SC feiern konnten. Dass der 31-Jährige selbst in der Nähe des Anstoßpunktes stehenblieb, wollten die Fans der Veilchen nicht akzeptieren. "Wir wollen den Trainer sehen", schallte es über die Baustelle Erzgebirgsstadion.

Und so kniete Tedesco, zwei Tage nachdem er als Nachfolger von Pavel Dotchev vorgestellt wurde, schon neben den Spielern auf dem Rasen, die Arme gekreuzt, seine abgekämpften Männer neben und die jubelnde Fankurve vor sich. "Die Atmosphäre war gigantisch. Es sind eine Menge positive Gefühle da", sagte der neue FCE-Coach anschließend. "Die Fans, diese Wand hat uns motiviert. Die Jungs brauchen die Unterstützung."

Dem Jubel am Freitagabend im Lößnitztal waren zweimal 45 Minuten Kampf vorangegangen. Der junge Trainer mit dem 1,0-Abschluss im Fußballlehrer-Lehrgang wollte nach dem Erfolg daher auch gar nicht über Taktik reden. "Wir haben nicht aufgrund irgendwelcher taktischen Dinge gewonnen, sondern lediglich mit harter Arbeit, mit Leidenschaft und mit Zweikämpfen", sagte Tedesco.

Doch ganz vorbei an Fragen zu seiner Formation kam der Neuling nicht. Denn Tedesco hatte überrascht: mit einer Dreierkette, mit Mario Kvesic neben Christian Tiffert im zentralen Mittelfeld, mit drei Stürmern und mit Louis Samson als Abwehrchef. Und das obwohl den Coach nur einige wenige Trainingseinheiten zur Verfügung standen.

Die Änderungen gingen voll auf, weil zum einem das Glück einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf der FCE-Seite war. Der Unparteiische hatte ein Foul von KSC-Keeper Dirk Orlishausen an Pascal Köpke gesehen. Dimitrij Nazarov verwandelte zum 1:0. "Ich war im Eins-gegen-eins mit dem Torwart und wollte an ihm vorbei. Ich glaube, er trifft leicht den Ball und dann mich", sagte Köpke nach Abpfiff. "Wir hatten in dieser Saison auch schon so viele strittige Situationen, die gegen uns entschieden wurden."

Zum anderen hielt die Defensive, die zum ersten Mal von Beginn an in dieser Formation auflief. Ein Risiko? "Es sind drei, aber oft fünf Verteidiger. So sind wir variabel, können uns den Situationen anpassen", erklärte Tedesco. Die beiden Flügelpositionen waren nämlich mit zwei gelernten Außenverteidigern besetzt, die sich bei gegnerischem Ballbesitz eine Reihe zurückzogen. "Dadurch hält sich das Risiko in Grenzen. Sie haben ja gesehen, dass wir zu null gespielt haben", meinte der Deutschitaliener mit dem Lächeln des Siegers im Gesicht.

Ein Lob vom Trainer, aber auch vom etatmäßigen Abwehrchef gab es für Samson. "Ich bin es ja gewohnt auf dieser Position zu spielen, er nicht. Das hat er super gemacht", sagte Steve Breitkreuz. Der gelernte defensive Mittelfeldspieler Samson musste nicht nur auf einer ungewohnten Position agieren, sondern er gab auch noch den Dirigent der Abwehrkette. "Es ist am einfachsten, wenn ich als Zentraler die Kommandos gebe. Steve würde man von weit links auf der rechten Seite vor so einer Kulisse gar nicht hören", begründete Samson den Rollenwechsel. "Ich denke, nach den wenige Trainingseinheiten war das eine gute Partie von allen. Man hat gesehen, dass das System Zukunft hat."

Also laufen die Veilchen am Sonntag in Bochum wieder mit einem 3-4-3-System auf? Oder gibt es erneut eine Überraschung? "Unmöglich ist das nicht", meinte Tedesco. "Ich habe keine Lieblingstaktik. Ich passe sie immer den Spielern und den Gegnern an." Und einmal mehr betonte der FCE-Coach: "Du kannst als Trainer viele gute Ideen haben, aber wenn die Mannschaft diese nicht mit Leidenschaft und Herz füllt, hast du keine Chance."

Dass die Veilchen genau das taten, dafür waren Breitkreuz und Fabian Kalig das beste Beispiel. Die Verteidiger rasselten mit den Köpfen aneinander und mussten in der Schlussphase blutend vom Platz. Eilig wurden die Wunden verbunden, und die beiden Verteidiger warfen sich wieder in die Zweikämpfe. Gleichzeitig ließen ihre Mitspieler in doppelter Unterzahl keine Chance mehr für den KSC zu. Auch nicht nach Standardsituationen - in den vergangenen Partien noch die Achillesferse der Auer. Tedescos Fazit dazu: "Ich habe unter der Woche betont, dass das Team intakt ist. Das hat sie heute bewiesen." (mit kjr)