Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Dezember

erschienen am 13.12.2016



FUSSBALL: Der FC Arsenal kann zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der englischen Premier League übernehmen. Der kommende Champions-League-Gegner von Bayern München würde mit einem Sieg beim FC Everton am Lokalrivalen FC Chelsea vorbeiziehen, der erst am Mittwoch in Sunderland im Einsatz ist. Ebenfalls ab 20.45 Uhr ist Leicester City im Einsatz. Der Überraschungs-Meister der Vorsaison will beim AFC Bournemouth seinen Abwärtstrend stoppen.