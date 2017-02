Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 21. Februar 2017

erschienen am 21.02.2017



Bayer Leverkusen will den Schwung aus der Bundesliga aufnehmen und sich in der Champions League eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verschaffen. Gegner der Elf von Trainer Roger Schmidt im Achtelfinalhinspiel ist ab 20.45 Uhr in der BayArena Atletico Madrid. Im zweiten Spiel des Abends stehen sich Pep Guardiolas Manchester City und der AS Monaco gegenüber.