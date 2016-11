Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 22. November

erschienen am 22.11.2016



Im Champions-League-Spiel gegen Legia Warschau könnte BVB-Trainer Thomas Tuchel erstmals in dieser Saison auf den wiedergenesenen Marco Reus zurückgreifen. Das Achtelfinal-Ticket für die Königsklasse hatte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bereits vergangenen Spieltag gebucht. Anpfiff in Dortmund ist um 20.45 Uhr. Mit einem Sieg bei ZSKA Moskau könnte auch Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Das Hinspiel gegen die Russen in der Bay-Arena endete 2:2. Anstoß in Moskau ist um 18.00 Uhr MEZ.