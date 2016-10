Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 4. Oktober 2016

erschienen am 04.10.2016



Der Internationale Sportgerichtshof CAS verkündet um 15.00 Uhr sein Urteil im Fall Maria Scharapowa. Der russische Tennis-Star hatte am 9. Juni Einspruch gegen die zweijährige Dopingsperre des Weltverbandes ITF eingelegt. Die 29-Jährige war am 26. Januar positiv auf die seit Jahresbeginn verbotene Substanz Meldonium getestet worden.