Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 8. November 2016

erschienen am 08.11.2016



FUSSBALL: Die deutschen Olympiasiegerinnen schauen gebannt nach Rotterdam. In der niederländischen Hafenstadt werden ab 17.30 Uhr die Gruppen für die EM-Endrunde vom 16. Juli bis 6. August 2017 im Nachbarland ausgelost. Der achtmalige Champion Deutschland ist auch Titelverteidiger und somit ebenso als Kopf in den vier Vierer-Gruppen gesetzt wie die Gastgeberinnen sowie Frankreich und England. Als Losfee soll die mittlerweile zurückgetretene Ex-Weltfußballerin Nadine Keßler ihrem früheren Team Glück bringen.