erschienen am 09.03.2017



Im Achtelfinale der Europaleague kommt es zum deutschen Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das Hinspiel steigt ab 21.05 Uhr in der Arena auf Schalke. Für die Königsblauen ist die Europa League die letzte Chance, eine verkorkste Saison noch zu retten. Borussia Mönchengladbach ist dagegen in drei Wettbewerben noch im Rennen und hat sich unter Dieter Hecking binnen kurzer Zeit stabilisiert.