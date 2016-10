Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 19. Oktober 2016

erschienen am 19.10.2016



Bayern München steht nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg im wegweisenden Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven unter Druck. Während Punktverluste im eigenen Stadion die Krise verschärfen würde, wäre ein Sieg gegen den niederländischen Topklub ein großer Schritt Richtung Achtelfinale. Borussia Mönchengladbach benötigt am dritten Gruppenspieltag beim schottischen Meister Celtic Glasgow die ersten Punkte, um noch realistische Chancen auf ein Überwintern im Europapokal zu haben. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen.