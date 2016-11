Der Sport-Höhepunkt am Montag, 14. November

erschienen am 14.11.2016



Andy Murray startet beim ATP-Finale in London erstmals als Nummer eins der Tennis-Welt in ein Turnier. Mit einem Auftaktsieg in der Gruppe John McEnroe gegen den Kroaten Marin Cilic will der Brite den Grundstein legen, um sein bestes Jahr auch als Führender der Weltrangliste zu beenden. Zuvor kommt es zum Duell zwischen US-Open-Sieger Stan Wawrinka (Schweiz) und Kei Nishikori (Japan).

Bei der Schach-WM in New York hoffen Titelverteidiger Magnus Carlsen und Herausforderer Sergej Karjakin auf den ersten Sieg. Die ersten beiden Duelle im Fulton Market Building endeten remis. In der dritten Partie, die um 20.00 Uhr deutscher Zeit beginnt, führt der Norweger Carlsen die weißen Steine und hat damit einen Vorteil.