Der Sport-Höhepunkt am Montag, 27. März 2017

erschienen am 27.03.2017



Davis-Cup-Spieler Alexander Zverev kämpft am Montag beim hochkarätig besetzten ATP-Masters in Miami um den Einzug ins Achtelfinale. Der Hamburger Top-20-Spieler trifft dabei in der dritten Runde auf den US-Aufschlagspezialisten John Isner. Das bislang einzige Duell beider Spieler hatte Zverev im vergangenen September beim ATP-Masters in Shanghai klar für sich entschieden.