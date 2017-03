Der Sport-Höhepunkt am Montag, 6. März 2017

erschienen am 06.03.2017



Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart tritt am Montagabend im ersten Spiel nach der Trennung von Weltmeister Kevin Großkreutz zum Spitzenduell beim Tabellenvierten Eintracht Braunschweig an. "Wir haben trotz der Turbulenzen versucht, im Training den Anknopf zu drücken. Die Geschichte wird nicht als Alibi herhalten", sagte Stuttgarts Trainer Hannes Wolf mit Blick auf die Großkreutz-Entlassung. Der VfB hat als einzige Mannschaft im deutschen Profifußball 2017 alle Pflichtspiele gewonnen und geht als Tabellenführer mit sieben Punkten Vorsprung auf den Vierten Braunschweig ins Spiel.