Der Unkonventionelle lässt Aue jubeln

Mit einem Tor in letzter Minute hat Dimitrij Nazarov Erzgebirge Aue zum 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim geschossen. Der 26-Jährige machte deutlich, warum ihn sein Trainer mit einem Bayern-Stürmer vergleicht.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 29.01.2017



Aue. Dimitrij Nazarov kam nicht weit. Sein Jubellauf wurde nach wenigen Metern im Ansatz beendet. Die Mitspieler ließen den Torschützen nach seinem 2:1 (0:0)-Siegtreffer in der 90. Minute nicht mehr los. Ersatzspieler, Trainer, Betreuer - sie alle bildeten auf dem Rasen des Erzgebirgsstadions eine lila-weiße Menschentraube. Auf den Rängen kochte die Stimmung trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt.

"Die Minute ist mir relativ egal. Hauptsache, wir haben gewonnen", sagte Nazarov nach dem Erfolg des FC Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Heidenheim zum Auftakt der Rückrunde. Sachlich und ruhig erklärte der 26-Jährige die spielentscheidende Situation: "Wenn man nicht schießt, kann man nicht treffen. Die Chance, eine kleine Lücke, war da. Es kann immer etwas passieren: Ob der Torhüter den Ball klatschen lässt - wie beim 1:0 von Pascal Köpke - oder die Kugel abgefälscht wird."

Ein Abstaubertor von Köpke zum 1:0 und der Siegtreffer von Nazarov durch einen leicht abgefälschten Schuss, der vom Innenposten hinter die Linie sprang - Nazarov räumte ein, dass ein "Quäntchen Glück" notwendig war, um den ersten Heimsieg seit August einzufahren. "Das hat in der Hinrunde gefehlt", meinte der aserbaidschanische Nationalspieler. "Ich hoffe, der Sieg ist der Knotenlöser."

Zwar bezog er diese Hoffnung auf die Mannschaft - doch auch seine Leistungen schienen seit seinem Wechsel ins Erzgebirge wie von einem Knoten gehemmt. Häufig hatte Nazarov in den vergangenen Monaten als Beispiel gedient, wenn Kritik an den Transfers vor der Saison geübt worden war. "Das war eine gute Einzelaktion von Dima. Er ist immer für solche Aktionen gut", sagte Dotchev zum Tor seines Schützlings, mit dem er bereits in Münster zusammengearbeitet hatte.

Der FCE-Trainer hatte vor einem halben Jahr Parallelen zwischen Nazarov und Bayern-Profi Thomas Müller gezogen. Der Vergleich zwischen dem Weltmeister und dem Zweitligafußballer wirkt gewagt, allerdings konnte man auch am Sonnabend nachvollziehen, warum er nicht komplett hinkt. Wie Müller agiert Nazarov unorthodox. Beide bewegen sich mit ihrer Art auf einem schmalen Grat zwischen Genialität und Aktionen, bei der man als Zuschauer fragt, was das sollte, und nur noch den Kopf schütteln kann. Der Qualitätsunterschied definiert sich über das Verhältnis: Müller ist bei mehr als 80 Prozent seiner Aktionen genial, Nazarov sorgt meist für Fragezeichen.

So auch am Sonnabend gegen Heidenheim: In der 61. Minute eingewechselt, sorgte Nazarovs Auftritt einmal mehr für Kopfschütteln. Selbst sein Siegtreffer passte ins Bild: Anstatt als Rechtsfuß mit Freiraum auf dem rechten Flügel eine Flanke zu bringen, setzte er zum Dribbling gegen mehrere Verteidiger an, um mit dem schwachen Fuß den Abschluss zu suchen.

Seinem Coach brachte er damit den Glauben an eine höhere Macht zurück. "Vielleicht gibt es ja doch einen Fußballgott", sagte der FCE-Trainer. Dotchev gab nach Abpfiff zu, dass er nach dem 1:1 des Heidenheimers John Verhoek in der 84. Minute gefürchtet hatte, es würde noch schlimmer kommen. "Psychologisch ist so ein später Ausgleich schwer zu verkraften. Ich habe nur gehofft, dass wir nicht noch ein Gegentor kriegen."

Ob der Sieg zum Rückrundenauftakt, durch den Aue in der Tabelle vom 17. auf den 16. Rang kletterte, die Initialzündung für den Kampf um den Klassenerhalt ist, wollte Dotchev nicht vorhersagen. "Wir müssen das Erfolgserlebnis mitnehmen, aber wir haben noch gar nichts erreicht. Nun erwartet uns Sandhausen, das 3:0 in Düsseldorf gewonnen hat." Im Lößnitztal machten am Wochenende Gerüchte die Runde, dass der Siegtorschütze diese Auswärtsreise nicht antritt, weil er den FCE verlassen wird. "Ich weiß von nichts. Ich habe einen Vertrag und möchte bleiben", erteilte Nazarov den Spekulationen eine Absage.