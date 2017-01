Der achte Geschäftsführer in zehn Jahren

Christian Freitag, Bruder von Skiadler Richard, kümmert sich in Oberwiesenthal um möglichst gute Trainingsbedingungen für die WSC-Skisportler. Ein schwieriges Unterfangen.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 03.01.2017



Oberwiesenthal. Dass er auf einem regelrechten Schleudersitz Platz genommen hat, wusste Christian Freitag bei seinem Amtsantritt am 1. September nicht. Vielleicht war das auch gut so. Der Geschäftsführer des WSC Oberwiesenthal ist seit 2006 die achte Person, die sich an dem Posten versucht. Und es passt ins Bild, dass derjenige, der ihm diesen Job schmackhaft gemacht hat, nun auch nicht mehr im Amt ist: Diplom-Ingenieur Peter Riedel trat im Vormonat als WSC-Präsident mangels Zeit zurück.

Christian Freitag sitzt noch in seinem Büro in der Sparkassen-Skiarena am Fichtelberg und kniet sich in seine Aufgabe hinein. Möglichst gute Trainingsbedingungen für die Athleten schaffen, Wettkämpfe organisieren, Vereinsarbeit erledigen - so skizziert sich grob der Job des gelernten Hotel- und Tourismusmanagers, der zuletzt in Dresden im Italienischen Dörfchen als Restaurantleiter arbeitete. Als Betreiber eines Ferienhauses in Oberwiesenthal ist der 30-Jährige auch jetzt noch in dieser Branche tätig. Die meiste Zeit aber verschlingt der Job als WSC-Geschäftsführer.

Eine der Schwierigkeiten besteht momentan darin, dass die Fichtelbergschanze und die benachbarten Jugendschanzen mittlerweile seit Sommer nicht nutzbar sind. Eine Katastrophe vor allem für die Nachwuchsspringer, aber auch für Top-athleten wie Richard Freitag oder Kombinierer Eric Frenzel. Wie sich längere Zeit fehlende Nachwuchsschanzen auswirken können, zeigt das Beispiel Oberhof. Im Weltcup ist aktuell kein Kombinierer oder Spezialspringer aus der Wintersporthochburg in Thüringen präsent.

Wegen Ausschreibungs- und Finanzierungsproblemen hatte sich am Fichtelberg der Baubeginn der neuen Aufstiegshilfe verzögert. Nun stehen im Winter die Maschinen still. Der Sessellift soll durch einen sogenannten Mountainstepper (Schienenaufzug) ersetzt werden. Sachsens Landestrainer Peter Grundig und seine Kollegen sind einerseits froh, dass nach langem Kampf der neue Lift gebaut wird. Andererseits müssen sie mit ihren Springern und Kombinierern seit Monaten zu Lehrgängen in andere Orte wie Oberhof, Rastbüchl, Seefeld oder Planica ausweichen. Das kostet Zeit und Geld. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die große Vogtlandschanze im eine Autostunde entfernten Klingenthal, die gerade erst saniert wurde, wegen eines Defekts an der Eisspur nicht sprungbereit ist. "Bis zu den Deutschen Jugendmeisterschaften am letzten Januarwochenende soll alles wieder funktionstüchtig sein", sagt VSC- Geschäftsführer Alexander Ziron.

Am Fichtelberg kann erst nach der frostigen Zeit weitergebaut werden. Zuständig ist die Stadt als Eigentümer und Betreiber der Schanzen. Die hat aber mit dem Touristengeschäft, den alpinen Pisten im Ort, andere Prioritäten und eigentlich kein Geld, um Nachwuchsschanzen zu präparieren. Anders verhält es sich mit den für den Leistungssport genutzten Loipen an der Ski-Arena. Die sind Eigentum des WSC, der die Betreibung an den mit öffentlichen und privaten Mitteln finanzierten Förderkreis des Olympiastützpunktes (Außenstelle Oberwiesenthal) abgetreten hat. Stützpunktkoordinator Patrick Burkhardt allerdings unterliegt Zwängen. So ist die Loipe an das Beschneiungsnetz der städtischen Fichtelberg Schwebebahngesellschaft (FSB) angebunden. "Wir können nur beschneien, wenn die FSB beschneit. Das Wasser kommt aus dem Speicherteich im Ort, wird hochgepumpt und erwärmt sich durch die lange Leitung entsprechend. Das macht es schwierig, wenn die Luft nicht kalt genug ist", erklärt Burkhardt. Aktuell bietet aber eine beschneite 3-km-Runde gute Bedingungen zum Langlaufen. "Das Zusammenspiel mit der FSB klappt in diesem Jahr gut. Es gibt momentan in Deutschland nicht so viel Orte, die eine Loipe zur Verfügung haben", berichtet Burkhardt. Ausdruck dessen ist, dass Oberwiesenthal für die Austragung des Deutschland-Pokals im Biathlon und Langlauf eingesprungen war.

Und dafür braucht es auch Enthusiasten. In diesem Zusammenhang kommt wieder Christian Freitag ins Spiel. "Ohne die Leute im Förderkreis wären wir aufgeschmissen. Dennoch mache ich mir für die Zukunft ein paar Sorgen. Es fehlt nicht nur an Geld, vor allem an Personal, Kampfrichternachwuchs und Helfern", so Freitag. Der Ex-Biathlet freut sich deshalb über jede Unterstützung der umliegenden Vereine. Auch die Zusammenarbeit mit Klingenthal will er verbessern und möglichst Synergieeffekte, auch im Verbund mit Altenberg, erzielen. So gibt es erste gemeinsame Überlegungen, eine Bewerbung für eine nordische Junioren-WM am Fichtelberg vorzubereiten. Keine Frage, langweilig wird es Christian Freitag nicht. Zumal er sagt: "Ich bin von früheren Konflikten nicht befangen. Meine Tür steht für jeden offen."