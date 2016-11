Der verspätete Neuzugang

Sören Bertram ist wieder am Ball. Der lange verletzte Offensivakteur des FC Erzgebirge Aue hat einen festen Plan für die Rückkehr auf das Spielfeld. Er erklärt, wie er die Zwangspause nach dem Kreuzbandriss im März überstanden hat.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 10.11.2016



Aue. Boxen statt kicken - die Trainingseinheit mit dem ehemaligen Boxweltmeister Markus Beyer am Mittwoch war für die Zweitligafußballer des FC Erzgebirge Aue willkommene Abwechslung in der pflichtspielfreien Woche. Für Sören Bertram war der Höhepunkt allerdings nicht die Einheit mit dem einstigen Supermittelgewichtler aus Schwarzenberg, sondern die vergleichsweise gewöhnliche des Vortages. Der 25-Jährige absolvierte zum ersten Mal seit seinem Wechsel ins Lößnitztal Übungen mit der Mannschaft, hatte den Ball ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss - damals in Diensten des Halleschen FC - wieder am Fuß.

"Die Freude ist riesengroß. Ich habe natürlich seit März viel individuelles Training gemacht. Aber als Fußballer bist du Mannschaftssportler und willst beim Team sein", sagte der Offensivspieler, den die Veilchen im Sommer trotz seiner schweren Verletzung verpflichteten, am Mittwoch. Bertram traute sich in der Kunstrasenhalle am Erzgebirgsstadion Pässe und Torschüsse mit angezogener Handbremse zu. "Ich habe mich ans Limit herangetastet."

Die gute Nachricht: Das Knie hielt der Belastung stand. "Ich bin am nächsten Tag aufgestanden und es ging gut. Das ist immer ein positiver Indikator", freute sich Bertram. Die schlechte Nachricht für alle Fans, die hoffen, der schnelle Offensive könnte vor der Winterpause den FCE verstärken: "Ziel ist es, im Januar mit ins Trainingslager zu fahren und dort hundert Prozent mitmachen zu können", sagte der Norddeutsche. Bis dahin will er ins Mannschaftstraining reinschnuppern. Vor allem erwarten ihn Sondereinheiten mit Fitnesstrainer Werner Schoupa. "Auch wenn ich viel zuschauen muss, ist es toll, sich mit den Jungs in der Kabine zu unterhalten." Bertram hatte sich auch zuvor immer wieder bei der Mannschaft gezeigt, war auch einige Tage mit ins Sommertrainingslager gefahren, verfolgte jedes Heimspiel von der Tribüne aus. "Ich wollte nicht erst im November auftauchen und sagen: Hallo, ich bin der Neue", meinte der im niedersächsischen Uelzen geborene und beim Hamburger SV ausgebildete Fußballer.

Wie er die lange Zwangspause überstanden hat? Der ehemalige HFC-Profi nennt zwei Gründe. Zum einen seine Freundin: "Es hat mit geholfen, die Reha in Halle zu machen, wo sie wohnt. Mein gewohntes Umfeld, mein normaler Alltag - das war positiv." Nun, da er täglich in Aue trainiert, sucht er aber eine Wohnung im Erzgebirge.

Als zweiten Grund führt er seine Erfahrung an, die er bereits beim HSV, in Augsburg oder Bochum gesammelt hat. "Ich kenne die Situation. Vor etwa zwei Jahren hatte ich einen doppelten Unterarmbruch, fiel knapp vier Monate aus. Damals ging es mir wirklich schlecht", berichtete Bertram. "Aber danach bin ich stärker zurückgekommen. Das ist auch meine Motivation und mein Ziel für das baldige Comeback."

Den Offensiv-Allrounder in Bestform kann Trainer Pavel Dotchev gut gebrauchen. Dass sein Team nach zwölf Spieltagen auf Relegationsrang 16 steht, hängt auch mit den Neuzugängen zusammen. Clemens Fandrich, Martin Toshev oder Dimitrij Nazarov, die pünktlich zu Saisonstart fit waren, sind bisher nicht die erhofften Verstärkungen. Nur Fabio Kaufmann überzeugte als vielseitig einsetzbare Option. Bertram, der verspätete Neuzugang, taugt - gemessen an seinen Leistungen vor dem Kreuzbandriss - als Hoffnungsträger. Er selbst setzt lieber darauf, diese Rolle nur bedingt erfüllen zu müssen: "Ich denke, dass wir noch genug Punkte holen, um in Ruhe Weihnachten zu feiern."