Der zerrissene Verband

Die Ringer bestreiten am Samstag ihren letzten Kampftag in den Bundesligen. Doch danach geht's erst los.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 17.12.2016



Thalheim. Im Deutschen Ringer-Bund (DRB) brodelt es. Denn wenn am Samstagabend auf den Matten die Würfel gefallen sind, ist der Kampf noch längst nicht vorbei. Der Grund: Vereine - darunter einige Zweitligisten aus der Region - stellen sich gegen den DRB, da dieser die 1. und 2. Bundesliga verschmilzt. Zugleich gibt es Bestrebungen, eine Parallelliga, die DRL, zu gründen. Um dies zu verhindern, ziehen die DRB-Oberen alle Register und drohen denjenigen Strafen mit vierjähriger Sperre und 25.000 Euro Geldbuße an, "die sich der wilden Liga DRL anschließen". Bis zum Dienstag müssen Vereine für die DRB-Bundesliga der kommenden Saison melden - oder nicht.

Die Sachsen, die mit Leipzig, Pausa, Markneukirchen, Aue, Thalheim und Gelenau derzeit sechs der zehn Zweitligisten der Nord-Staffel stellen, sind uneins. Während sich Aue und Pausa pro DRB aussprechen, wollen die anderen nicht melden, sondern lieber eine Etage nach unten oder eine separate Variante zwischen Zweiter- und Regionalliga installieren. Am Sonntag treffen sich diese Vereine in Greiz, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Am bestehenden Dilemma wird dies kurzfristig nichts ändern. Seit 2008 ist die Anzahl der Erstligisten um zwei Drittel von 24 auf 8 geschrumpft. "Zu teuer, kein Anreiz, ungenügende Vermarktung", lauten die Argumente, weshalb das Mannschaftsringen ausdünnt. Reagiert hat der DRB kaum. Und nun packt er die Keule aus, hat sich in einer Art Fernabstimmung sogar die angebliche Legitimation zu drastischen Sanktionen eingeholt.

Auch aus Sachsen. Doch die gehen nur teilweise konform mit dem DRB. "Der geänderten Finanz- und Rechtsordnung stimmen wir zu, der Strafordnung nicht", sagt der Chef des Ringer-Verbandes Sachsen, Joachim Kühn. "Den Finanzen liegt die Zweitligabasis zugrunde, die DRL favorisiert nach meinem Wissen keiner unserer Vereine. Aber dass alle, die nicht für die DRB-Liga melden, mit den Sanktionen wie im Falle eines Rückzugs belegt werden, tragen wir nicht mit", begründet es der aus Thalheim stammende Präsident.

Um ihren Sport machen sich alle Ringer Sorgen - egal wie am Samstag ab 19.30 Uhr die letzten Saisonduelle zwischen Artern und Markneukirchen, Pausa und Thalheim, Gelenau und Mansfeld sowie Lübtheen und Aue ausgehen. Der Ringkampfsport in Deutschland steht vor einer Zerreißprobe, die Vereine mittendrin.