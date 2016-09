Deutsche Reiter fÃ¼hren in allen drei Weltranglisten

Deutsche Reiter führen in allen drei Weltranglisten

erschienen am 06.09.2016



Drei deutsche Reiter führen die Weltranglisten in den Bereichen Springen, Dressur und Vielseitigkeit nach wie vor an. Mannschafts-Olympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe (Dressur), der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Vielseitigkeit) und der Team-Olympiadritte Christian Ahlmann (Springen) sind in ihren Disziplinen jeweils die Nummer eins.

In der Dressur, in der im Gegensatz zu den beiden anderen Disziplinen die Kombination Reiter und Pferd bewertet wird, belegt Deutschland mit Bröring-Sprehe und Desperados sowie der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth mit Weihegold und Dorothee Schneider mit Showtime die ersten drei Plätze. Werth wird mit Emilio außerdem noch auf Rang zwölf geführt.

In der Vielseitigkeit folgen hinter London-Olympiasieger Michael Jung der Australier Christopher Burton und Philipp Dutton (USA). Im Springen liegt Ahlmann vor dem Amerikaner Kent Farrington und dem Franzosen Simon Delestre.