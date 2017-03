Deutscher Topgolfer Kaymer schlägt in München ab

erschienen am 30.03.2017



Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer wird beim Europa-Tour-Turnier vom 21. bis 25. Juni in München als Zugpferd an den Abschlag gehen. Der 32-Jährige aus Mettmann hatte die BMW International Open 2008 als erster und bislang einziger Deutscher gewonnen. "Der Sieg wird immer ein besonderer Titel für mich bleiben - und deshalb komme ich immer wieder gerne zu diesem großartigen Turnier zurück", erklärte Kaymer.

Neben Kaymer, dem jüngsten Sieger der Turniergeschichte, werden auch die anderen sechs deutschen Profis am Start sein, die derzeit für die Tour spielberechtigt sind: Marcel Siem (Ratingen), Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Florian Fritsch (München), Bernd Ritthammer (Nürnberg), Alexander Knappe (Paderborn) und Sebastian Heisele (Dillingen). Als weiterer Major-Sieger neben Kaymer hat der zweimalige BMW-Open-Champion Henrik Stenson (Schweden) gemeldet.