Deutschland Cup: Sturm-Team nach 1:3 gegen Kanada Dritter

erschienen am 06.11.2016



Ohne zahlreiche Stammspieler hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den Titel-Hattrick beim Deutschland Cup deutlich verpasst. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm unterlag zum Abschluss des Vierländerturniers in Augsburg 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) gegen Kanada und belegte nur den dritten Rang. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ihr Heimturnier gewonnen.

Diesmal nutzte Sturm das Wochenende zur Sichtung für die WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai 2017). Lediglich drei Spieler, die Anfang September das Ticket für die Olympischen Spiele 2018 gelöst hatten, standen im Curt-Frenzel-Stadion auf dem Eis. Ohne ihre Stammkräfte war die deutsche Mannschaft gegen Kanada weitgehend überfordert.

Der ehemalige Krefelder und Hamburger DEL-Stürmer Kevin Clark (6. und 19.) und Derek Roy (18.) trafen für die Europa-Auswahl des Weltmeisters. Nach schwachem ersten Drittel steigerte sich die DEB-Auswahl und kam zu einigen Torchancen. Doch mehr als das Tor des Ingolstädters Thomas Greilinger (46.) sprang nicht heraus. In Gefahr geriet der kanadische Sieg aber nicht mehr.