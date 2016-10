Deutschland Cup: Sturm nominiert Brandt - Wolf pausiert

erschienen am 31.10.2016



Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat Marcel Brandt von der Düsseldorfer EG für den Deutschland Cup (4. bis 6. November) in Augsburg nominiert. "Marcel Brandt war bei der WM-Vorbereitung schon dabei und hat dort ordentliche Leistungen gezeigt. Er soll jetzt beim Deutschland Cup den nächsten Schritt machen", sagte Sturm, dessen Kader nun drei Torhüter, neun Verteidiger und 15 Stürmer umfasst.

David Wolf (Adler Mannheim) wird dagegen fehlen. Der Angreifer hat Sturm bereits vor dem Wochenende mitgeteilt, dass er wegen leichter Blessuren auf den Deutschland Cup verzichten muss.

Am Dienstag trifft sich die Nationalmannschaft erstmals in Augsburg. Gegner sind am Freitag die Schweiz, am Samstag Tschechien (beide 19.30 Uhr) und am Sonntag Olympiasieger Kanada (16.30 Uhr).