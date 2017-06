Deutschlands EM-Gegner Schweden verliert Test gegen USA

erschienen am 09.06.2017



Fünfeinhalb Wochen vor Beginn der Frauenfußball-EM hat Deutschlands Auftaktgegner Schweden ein Testspiel gegen den Weltmeister USA knapp verloren. Der Olympiazweite musste sich am Donnerstagabend in Göteborg mit Nilla Fischer (VfL Wolfsburg) und Fridolina Rolfö (Bayern München) in der Startelf mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Rose Lavelle (56.) erzielte den Siegtreffer im Gamla Ullevi.

Schweden ist bei der EM in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) die erste Hürde für Titelverteidiger Deutschland (17. Juli/Breda). Russland, dritter Gegner der deutschen Olympiasiegerinnen in Gruppe B (25. Juli/Utrecht), gelang in der Vorbereitung ein 5:2 (0:0)-Erfolg gegen Serbien.