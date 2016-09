Diamond League: Semenya setzt auch Ã¼ber 400 m Ausrufezeichen

Diamond League: Semenya setzt auch über 400 m Ausrufezeichen

erschienen am 09.09.2016



800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya (Südafrika) hat beim Diamond-League-Finale in Brüssel die Spezialistinnen über die halbe Distanz düpiert. Im Rennen über 400 m rollte die 25-Jährige nach verhaltenem Start das Feld von hinten auf und siegte in persönlicher Bestzeit von 50,40 Sekunden vor Staffel-Olympiasiegerin Courtney Okolo (USA) und Staffel-Weltmeisterin Stephenie Ann McPherson (Jamaika/beide 50,51).

Semenya hatte sich nach einigen Problemen in den vergangenen Jahren in dieser Saison eindrucksvoll zurückgemeldet. Ihre Leistungen werden aber von einer Debatte um ihr Geschlecht überschattet. Nach ihrem WM-Titel 2009 hatte sie sich einem Geschlechtertest unterziehen müssen, die Ergebnisse wurden vom Weltverband IAAF nie veröffentlicht.