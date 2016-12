Dickenmann verlängert in Wolfsburg

erschienen am 16.12.2016



Frauenfußball-Vizemeister VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit der Schweizer Nationalspielerin Lara Dickenmann um zwei Jahre verlängert. Dies bestätigte der Verein am Freitag. Die 31 Jahre alte Allrounderin bleibt dem Verein somit bis zum 30. Juni 2019 erhalten. Dickenmann war vor eineinhalb Jahren von Olympique Lyon zum VfL gewechselt und gewann in der abgelaufenen Saison mit Wolfsburg den DFB-Pokal.