Die Entwicklung vorantreiben: Dynamo Dresden empfängt Bochum

erschienen am 25.11.2016



Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden muss wohl den Rest der Hinrunde auf Abwehrspieler Giuliano Modica verzichten. Wie Trainer Uwe Neuhaus am Freitag mitteilte, zog sich der 25-jährige Argentinier einen Muskelfaserriss zu. Im Duell am Samstag gegen den VfL Bochum (13.00 Uhr/Sky) fehlen neben Marvin Stefaniak (Muskelfaserriss) zudem auch die beiden Innenverteidiger Hendrik Starostzik und Manuel Konrad.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie will der Aufsteiger den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und seine Siegesserie im heimischen DDV-Stadion ausbauen. «Dass wir jeden schlagen können, haben wir bewiesen. Dass es nicht jede Woche klappen wird, weiß auch jeder», erklärte Uwe Neuhaus zuletzt.

Von daher gelte es für die Mannschaft, den bisherigen Weg fortzusetzen. «Wir müssen in den nächsten Wochen zeigen, dass wir mit der aktuellen Situation umgehen können», sagte der Dynamo-Coach, der am Samstag seinen 57. Geburtstag feiert. Doch Geschenke werden die Gäste nicht verteilen, vielmehr sei Bochum eine Mannschaft, die jeden schlagen könne. Neuhaus warnte davor, den Gegner zu unterschätzen. Umso mehr würde er sich über drei Zähler seiner Mannschaft freuen. «Dann hätten wir 25 Punkte, das wäre richtig gut.»

Allerdings ist Dresdens Heimbilanz gegen Bochum ausbaufähig. In neun Pflicht-Heimspielen gelangen den Elbestädtern nur zwei Siege, zuletzt am 28. Oktober 2014 in der zweiten Runde des DFB-Pokals (2:1 n.V.).

Aus den bisherigen dreizehn Spielen holten die Dresdner 22 Punkte. Seit fünf Ligapartien ist Dynamo ungeschlagen, vier davon hat die Neuhaus-Elf gewonnen.