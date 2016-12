Die Heimreise von Aues Rizzuto

Der Verteidiger trifft am Sonnabend mit Erzgebirge Aue auf Kaiserslautern. Welche Bedeutung die Rückkehr zu seinem Ex-Club für den 24-Jährigen hat, lässt sich nur zwischen den Zeilen ablesen.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 08.12.2016



Aue. Calogero Rizzuto rutscht auf einem Sessel in der Geschäftsstelle des FC Erzgebirge hin und her. Der Fußballprofi legt die Stirn in Falten, reibt sich nervös die Hände. "Über das Spiel will ich gar kein Wort verlieren", erklärt der Rechtsverteidiger. Er gibt damit unfreiwillig eine Antwort, die mehr aussagt als die gängigen Floskeln, die in solchen Fällen bemüht werden. Es ist nicht zu übersehen, dass ihm die Fragen zur Partie am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr) unangenehm sind. Dabei könnte der 24-Jährige sicher viel erzählen zu den "Roten Teufeln". Der Saarländer mit italienischen Wurzeln wechselte schon in der Jugend zu den Pfälzern, kam vor der vergangenen Saison von der U-23-Mannschaft des FCK zu den Veilchen.

"Rizzi" ist zwar nicht bekannt für markige Sprüche, dass er aber dermaßen ausweicht, ebenso wenig. Dass für den Außenverteidiger eine besondere Auswärtsreise ansteht, liegt nicht nur am Gegner. "Ich habe noch viele Freunde dort, meine Familie wohnt in der Nähe. Man kann schon sagen, dass es etwas von Nachhausekommen hat", sagt er. "Viele Bekannte und Verwandte werden da sein, weil es die einzige Möglichkeit ist, mich mit wenig Fahrstrecke live spielen zu sehen."

Auch im Team von FCK-Trainer Tayfun Korkut finden sich ehemalige Weggefährten. "Mit Julian Pollersbeck oder Sebastian Jacob sind jetzt zwei bei den Profis dabei, mit denen ich zusammengespielt habe", so Rizzuto. "Ab und zu schreibt man sich, die Jungs haben mir auch zum Aufstieg gratuliert." An diesem hatte der Deutschitaliener großen Anteil, war bei Trainer Pavel Dotchev vom ersten Tag der Vorbereitung bis zu Saisonende gesetzt. In der 2. Bundesliga musste er nur zuschauen, als ihn eine Sprunggelenksverletzung auf die Tribüne zwang.

Die Serie von sechs Partien ohne Sieg hat in den Augen Rizzutos nichts an dem Teamgeist geändert, der ein entscheidender Faktor für den Erfolg in der 3. Liga war. "Unser Zusammenhalt ist weiter super", meint der Verteidiger, der im selben Mehrfamilienhaus wohnt wie seine Mitspieler Simon Skarlatidis und Simon Handle. "Wir analysieren unsere Fehler, da wird weniger Kritik untereinander geäußert, als vielmehr Hilfestellung geleistet. Wenn wir wieder gewinnen, schweißt das umso mehr zusammen."

Die Leistungen des Außenverteidigers in den vergangenen Wochen stehen symbolisch für die Defensivprobleme der gesamten Mannschaft. Strotzte man in der 3. Liga noch vor Selbstsicherheit und Souveränität, führt genau das Gegenteil dazu, dass man in dieser Saison ligaweit die meisten Treffer kassierte. "Wir kriegen zu viele einfache Gegentore. Wenn wir das abstellen, bekommen wir auch die Sicherheit wieder", erklärt Rizzuto. Die schwierige Frage nach dem Wie hat der Gegner vom Samstag für sich bereits beantworten können: In den vergangenen sechs Partien ließ Kaiserslautern gerade einmal ein einziges Gegentor zu, blieb sechsmal in Folge ungeschlagen. Nicht nur der Trend, sondern auch die Historie spricht gegen die Veilchen. Für den FCE existiert offenbar noch die über Jahrzehnte berüchtigte Heimstärke des FCK auf dem Betzenberg: Von fünf Auswärtsreisen fuhr man immer ohne Punkt zurück ins Erzgebirge.

"Mir hat es immer Spaß gemacht, auf dem Betze mit der U23 zu spielen. Mit den Profis hatte ich ja nicht viel zu tun", lässt Rizzuto doch durchblicken, warum er vor der Partie ungern über die Zeit bei den Pfälzern spricht.