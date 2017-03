"Die Konkurrenz ist hellwach"

Co-Bundestrainer Gerd Leopold über die Vorzüge der deutschen Piloten, die Suche nach den richtigen Bobs für Olympia und die Bahn in Korea

erschienen am 27.03.2017



Chemnitz. Ein aufregender, ein sehr erfolgreicher Winter liegt hinter den deutschen Bobfahrern. Nach der Rückkehr aus Südkorea, wo auf der kommenden Olympiabahn das Weltcupfinale ausgetragen wurde, stehen die Schlitten jetzt in der Garage. Thomas Scholze zog mit Co-Bundestrainer Gerd Leopold (58) ein Saisonfazit.

Freie Presse: Sind Sie froh, dass die Saison vorbei ist?

Gerd Leopold: Ja, absolut. Es war eine der arbeitsintensivsten und ganz bestimmt die längte in meiner bisherigen Trainerlaufbahn. Nach einem halben Jahr, das wir zum Großteil gemeinsam verbracht haben, sind alle froh, jetzt mal etwas Abstand zu gewinnen - Athleten, Trainer und Betreuer.

Zu Ihren sächsischen Schützlingen: Für Francesco Friedrich war es ein überragender Winter.

Es war grandios. Von sieben Zweier-Weltcups hat er fünf gewonnen, zudem stand er beim Vierer zweimal auf dem Podest. Franz hat mit beiden Schlitten WM-Gold und als Krönung zum Abschluss auch noch den Gesamtweltcup gewonnen - besser geht es nicht.

Für Nico Walther war es hingegen eine Saison mit mehr Frust als Spaß?

Das sehe ich anders. Sicher hatte er, was das Material betrifft, die schwierigsten Voraussetzungen, weil er im Vierer kein Wallner-Fabrikat zur Verfügung hatte. Und der ständige Wechsel vom Wallner-Zweier zum FES-Vierer konnte nicht funktionieren, deswegen ist er dann nur noch FES-Bobs gefahren. Die hat er aber mit seiner Fachkenntnis und seinen Hinweisen an die Konstrukteure soweit vorangebracht, dass sie inzwischen absolut konkurrenzfähig sind. Das hat man bei der WM am Königssee, als Nico Dritter wurde, und auch zuletzt beim Weltcupfinale in Pyeongchang gesehen. Dass der FES-Schlitten jetzt so gut läuft, ist vor allem Nicos Verdienst. Und ganz sachlich betrachtet: Nico hat seine Startleistungen deutlich verbessert, mit Silber bei der EM und Bronze bei der WM bei beiden Großereignissen des Winters eine Medaille gewonnen - insofern war es auch für ihn eine sehr erfolgreiche Saison.

Der dritte Pilot im Bunde ist Johannes Lochner. Er ist jetzt auch im Zweier ein Sieganwärter.

Absolut. Johannes hat unheimlich viel Talent und großes Fahrgefühl, da profitiert er von seiner Vergangenheit als Alpin-Skifahrer. Aus meiner Sicht hat er im Vierer einen noch größeren Sprung gemacht, da ist er ja gemeinsam mit Francesco Weltmeister geworden. Wir haben drei Weltklasse-Piloten, die sich gegenseitig antreiben, besser können wir es uns kaum wünschen.

Und alle drei sind für Olympia 2018 gesetzt?

Nicht automatisch. Sie müssen natürlich im Herbst die entsprechenden Leistungsnachweise erbringen und sich im nationalen Vergleich behaupten. Sehr wahrscheinlich wird ihnen das gelingen, denn die nachrückenden Jungs wie die aktuellen Juniorenweltmeister Richard Oelsner und Bennet Buchmüller oder auch Christoph Hafner sind zu weit zurück, um den drei Stars die Olympiatickets streitig machen zu können.

Das große Thema des zu Ende gehenden Winters war die Suche nach dem richtigen Material für das Olympiajahr. Haben Sie die richtigen Bobs gefunden?

Wir sind gerade dabei, eine entsprechende Vorlage für unsere Verbandsspitze zu erarbeiten. Bei den Damen scheint klar zu sein, dass sie FES-Schlitten fahren werden. Bei den Männern könnte es im deutschen Team durchaus auch im nächsten Jahr zwei verschiedene Fabrikate geben. Francesco und Johannes wollen auf ihre in diesem Winter so gut laufenden Wallner-Bobs zurückgreifen, Nico könnte bei FES bleiben. Das hätte den Vorteil der Exklusivität. Wenn der FES-Schlitten top ist, weiß Nico, dass kein anderer damit fährt. Bei Wallner ist das nicht so, auch die Kanadier oder die Russen haben Bobs aus Tirol.

Wann fällt die endgültige Entscheidung?

Wenn die verantwortlichen politischen Instanzen im Land unseren Vorschlag billigen und die Finanzierung gesichert ist.

Zur Anlage in Pyeongchang: Nach der Rückkehr von der Evaluation im vergangenen Herbst hat Francesco Friedrich die Bahn als relativ einfach beherrschbar beschrieben. Dieses Urteil muss man nach den Rennen jetzt im März korrigieren?

Ja, das muss man. Die Bahn ist fair, es gibt keine Stellen wie in Whistler, wo die Chance für einen Sturz genauso groß ist wie die Chance heil durchzukommen. Es ist vielleicht relativ einfach, die Bahn in Pyeongchang herunterzukommen, es ist aber schwer, dabei auch schnell zu sein. Es gibt Schlüsselstellen wie die Kurven 2 und 3 oder die Passage zwischen den Kurven 9 und 12, die man in den Griff bekommen muss. Gewinnen kann hier nur ein fahrerisch starker Pilot. Der Start ist und bleibt enorm wichtig, aber anders als zum Beispiel in Innsbruck nicht die einzig wichtige Komponente. Auch jeder TV-Zuschauer kann die Unterschiede in den Fahrlinien gut erkennen - eine runde Sache.

Zwei Dinge sind an der Bahn aufgefallen: An einer Stelle heben fast alle Bobs ab und springen einige Meter durch die Luft. Und in einigen Kurven ist die Bahn so niedrig, dass die Bobs sehr nah an oder sogar in die Holzverkleidung fahren. Das kann doch so nicht gewollt sein?

Gewollt ist das bestimmt nicht. Der "Sprunghügel" wird für das Olympiarennen ganz gewiss entschärft. So wie es jetzt ausgebaut war, ist es sehr belastend für das Material und die Gesundheit der Athleten. Es ist wirklich sehr unangenehm und schmerzhaft, in einem springenden Bob zu sitzen - vor allem bei der Landung. Was den zweiten Punkt betrifft: Auch unsere Jungs sind in einigen ihrer zahlreichen Läufe in den Wochen von Korea in Kurve 7 in die Holzbretter gefahren. Das kann man sicher durch eine etwas korrigierte Fahrlinie vermeiden. Aber wahrscheinlich wird sich auch diese Stelle 2018 etwas anders darstellen.

Die Rennen jetzt waren Mitte März, die Olympiaentscheidungen fallen im Februar. Ist das ein entscheidender Unterschied?

Zumindest ein nicht zu vernachlässigender. Wahrscheinlich werden die Temperaturen etwas niedriger sein, die Bestzeiten noch eine Sekunde schneller. Wir haben einiges aufzuholen, mit den Plätzen fünf, sechs und elf waren wir beim Weltcupfinale im Vierer keine Weltspitze.

Der kommende Winter hat nur ein großes Ziel: die Spiele in Korea. Wird die Vorbereitung im Sommer deswegen anders ausfallen als 2016?

An Systematik und Zeitplan halten wir fest. Es gibt keinen Grund, grundsätzliche Dinge zu ändern. Allenfalls an Intensität werden wir noch zulegen. Wenn man Olympiasieger werden will, muss man im richtigen Moment an den wichtigen Stellschrauben drehen, Bob, Material, Start, Fahrleistung - alles muss passen. Etwas, das vor allem Francesco sehr gut beherrscht. Geschenkt wird aber auch ihm nichts. Die Konkurrenz ist hellwach und hat speziell Francesco für das nächste Jahr deutliche Kampfansagen gesandt.

Die Sportler genießen jetzt ihren verdienten Urlaub. Wann beginnt die Vorbereitung auf die Mission Olympiasieg 2018?

Für alle sächsischen Athleten am 10. April. Die Jungs bolzen daheim in Dresden bzw. Chemnitz Athletik. Zum ersten gemeinsamen Starttraining treffen wir uns im Mai.