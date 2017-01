Die Sieger fahren Schlitten aus Tirol

Die Saison der deutschen Bobsportler steht ganz im Zeichen der Suche nach den perfekten Sportgeräten für den kommenden Olympiawinter. Auf der Bahn im Erzgebirge zeigten sie, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Von Thomas Scholze

erschienen am 08.01.2017



Altenberg. Deutsche Piloten haben am Wochenende in Altenberg die Rennen beim Bobweltcup dominiert. Und: Auf der Suche nach dem richtigen Gerät für Olympia ist die Mannschaft einen Schritt weiter. Der dreimalige Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich setzte sich am Samstag im kleinen Schlitten durch, Johannes Lochner am Sonntag im großen. Der für den BC Stuttgart startende 26-Jährige jubelte nach seinem ersten Vierer-Erfolg überhaupt: "Das waren zwei perfekte Läufe, zwei sehr gelungene Starts - vielen Dank an meine Jungs. Mit dem neuen Schlitten komme ich sehr gut zurecht. Es macht einfach nur Spaß." Es ist ein Wallner-Bob. Am Samstag hatte Francesco Friedrich mit dem bärenstarken Anschieber Martin Grothkopp das Zweierrennen gewonnen, dabei den fast elf Jahre alten Bahnrekord des Russen Alexander Subkow verbessert. In einem Wallner-Bob.

Verlierer des Wochenendes war Nico Walther, der am Samstag nach starkem ersten (Platz zwei) und verkorkstem zweiten Lauf Sechster wurde. Für ihn war es der erste Wettkampf im neuen Tiroler Schlitten, er kam mit der weicheren, sensibleren Lenkvorrichtung (noch) nicht so richtig klar. Am Sonntag war Walther im FES-Vierer unterwegs, kam ohne grobe Fahrfehler runter, und hatte als wiederum Sechster doch deutlichen Rückstand auf die ersten Drei (alle in Wallner-Schlitten unterwegs) und war reichlich frustriert. "Ich habe doch nicht das Bobfahren verlernt", schimpfte der 26-Jährige. Nützt nichts. Bis Ende der Saison muss der Vizeweltmeister von 2015 weiter im FES-Schlitten "Gas geben". Bestmöglich. Das ist ein Teil des Programms, Co-Bundestrainer Gerd Leopold sieht auch "in diesem System noch Entwicklungspotenzial". Das Materialrennen soll offen bleiben, "Testpilot" Nico Walther in diesem Winter zur Not auch schlechtere Ergebnisse in Kauf nehmen. Das war auch schon beim Auftaktrennen in Kanada so. Nach zwei sehr soliden, eigentlich sogar guten Läufen war der Dresdner chancenlos, wurde abgeschlagen Zehnter.

Seit Whistler, den danach gut zwei Trainingswochen in Königssee (dafür hat das deutsche Team auf Lake Placid und damit wohl auch auf seine Chancen im Gesamtweltcup verzichtet) läuft das Duell zwischen den Herstellern: dem Berliner Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) und dem österreichischen Bob-Hersteller Hannes Wallner. Die konkurrierenden Schlitten stehen in verschiedenen Garagen, kein Techniker soll beim anderen etwas abgucken können, seinen Bob so auf unsaubere Art und Weise am anderen vorbeischieben können. Endlich Konkurrenz für die FES, deren Produkt bei den zurückliegenden Olympischen Spielen einfach nicht funktionierte. Anders das des "Herausforderers": In Wallner-Gefährten zischte Alexander Subkow in Sotschi zu Doppel-Gold.

Die Woche in Ostsachsen hat weitere Erkenntnisse geliefert. "Inzwischen sind wir an einem Punkt, wo wir aussagekräftige Ergebnisse haben", sagt Bundestrainer René Spies, "bei trockenem, kalten Wetter und einer glatten Bahn ist der neue FES-Schlitten ähnlich gut wie der Konkurrent, vielleicht sogar ebenbürtig. Bei wechselnden Bedingungen und ruppigem Eis hingegen hat der Wallner-Bob klare Vorteile. Er ist bei jedem Wetter schnell." Noch ein Plus für das Produkt der Österreicher: Sehr große Anschieber wie Thorsten Margis und Martin Grothkopp (beide 1.91 Meter) aus dem Friedrich-Team oder Kevin Kuske (sogar 1,96 Meter) aus der Walther-Mannschaft passen hier besser rein, stören weniger die Aerodynamik als im FES-Gerät.

Eine Tendenz. Entschieden wird erst nach dem Weltcupfinale, das im März in Pyeongchangstattfindet. Denn klar ist: Der neue deutsche Bob muss vor allem auf der Olympiabahn laufen. Ist alles andere also ein zu vernachlässigendes Vorgeplänkel? "Nein", sagt der Bundestrainer, "wir können in diesem Winter in Korea minus 20 Grad haben, bei den Spielen dann Plusgrade. Wir müssen wissen, wie die Bobs bei verschiedensten Witterungs- und Bahnbedingungen funktionieren."

Das letzte Wort sollen in jedem Fall die Piloten haben, Druck "von oben" in irgendeine Richtung gibt es nicht, auch wenn BSD-Präsident Andreas Trautvetter einräumt: "Natürlich sind wir der FES aufgrund der jahrelangen guten Zusammenarbeit irgendwie verpflichtet. Und ja: Entscheiden wir uns letztlich für die Wallner-Bobs, wird das für den Verband deutlich teurer. Eine hundertprozentige staatliche Förderung können wir da auf keinen Fall erwarten. Aber wenn der Bob schneller ist und uns zu Erfolgen verhilft, ist es das einfach wert."

Dass es mehr als eines schnellen Bobs bedarf, um sich im Februar 2018 mit Olympiamedaillen schmücken zu können, ist René Spies auch klar: "Wir brauchen Athleten in Top-Form, wenn wir dort erfolgreich sein wollen. Die Nordamerikaner werden sich vor Olympia wohl wieder ein paar starke Leichtathleten ins Team holen, die Russen sind stark, die Letten ebenfalls. Und die Koreaner haben in Pyeongchang ein Heimspiel. Die Konkurrenz schläft nicht", sagt der Coach, "deswegen trainieren wir auch während der Wettkampfsaison noch intensiv und umfangreich. Das birgt ein gewisses Verletzungsrisiko. Aber es muss sein."